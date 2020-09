Star Renegades maintenant disponible sur Xbox Game Pass pour PC

Depuis quelques jours nous recevons les titres appartenant à la première quinzaine de septembre, certains sont des titres assez renommés comme Résident Mal 7e Monde Guerre Z, et d’autres comme Dis-moi Pourquoi ou Croisé rois III qui sont des titres totalement nouveaux et qui sont dès le premier jour sur Xbox Jeu Passer.

Cette fois, le nouvel ajout au service est Star Renegades, qui combine la stratégie dimensionnelle avec de superbes touches de jeu de rôle. Un titre développé par Massive Damange Inc. et publié par Raw Fury, qui est sorti le jour même de sa sortie sur le service. Étoile Renégats nous présente une intrigue où un robot de service appelé J5T-1N, est arrivé dans notre dimension pour nous avertir qu’une énorme force appelée Imperium nous harcèle. Nous devrons nous battre pour survivre dans une campagne un peu particulière, puisqu’elle sera basée sur missions créées spontanément grâce à une intelligence artificielle. Nous aurons également un système de combat au tour par tour, où nous ferons face à une grande variété d’ennemis qui s’améliorent et évoluent avec le temps, non seulement cela, mais aussi chaque jeu sera complètement différent.

Batailles dimensionnelles dans Star Renegades

Dans chaque dimension, nous ferons face à des ennemis complètement différents, où nous devrons être plus intelligents qu’eux pour pouvoir les vaincre dans des batailles pleines de combos, d’interruptions et de contre-actions différentes. Nous devrons survivre et essayer de sauver toutes les dimensions que nous pouvons, et nous devrons vaincre les patrons de chaque dimension, qui apprennent de nous.

Nous pouvons débloquer des dizaines de personnages alternatifs à mesure que les membres de l’équipe se lient et créent des ancêtres. Nous devrons nous frayer un chemin au cœur de la Imperium dans une expérience unique qui nous créera Rébellion Moteur. Chaque jeu sera complètement différent grâce aux événements et à un système de jeu émergent, aux missions générées de manière procédurale, où nos priorités changeront. En plus de grandes batailles grâce au Des ennemis en évolution ont déjà d’innombrables améliorations et équipements disponibles pour votre équipe.