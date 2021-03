Star Renegades est un RPG au tour par tour Rogue-Lite à venir sur PS4 ce mois-ci

Star Renegades est disponible sur d’autres plates-formes depuis quelques mois, mais il fait maintenant le saut vers PlayStation 4. C’est un RPG rogue-lite dans lequel vous dirigez un groupe de combattants de la liberté visant à sauver le multivers. Avec un joli style pixel art et des batailles stratégiques au tour par tour, il a définitivement des vibrations rétro.

Le jeu se vend comme étant hautement rejouable; Les cartes, les ennemis et les missions générés de manière permanente et procédurale signifient que chaque partie est différente. Ce n’est rien que nous n’ayons entendu auparavant, bien sûr, mais il semble que Star Renegades fasse les choses correctement. Chaque course vous fait explorer trois planètes avant une confrontation finale sur le vaisseau mère, et vous aurez construit votre groupe au cours de cette période avec de nouveaux mouvements et capacités.

Il a été bien accueilli sur d’autres systèmes, nous sommes donc vraiment intéressés à le vérifier. Star Renegades débarque sur PS4 le 10 mars, donc dans quelques jours seulement. Allez-vous jeter un œil à ce RPG de science-fiction? À tour de rôle dans la section des commentaires ci-dessous.