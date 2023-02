Star+ présentera en avant-première la série de Ringo Bonavena, l’Argentin qui a affronté Muhammad Ali : la bande-annonce

in

Ringo Bonavena était le meilleur boxeur poids lourd argentin de l’histoire et a même affronté Muhammad Ali. Star+ lance une série sur sa vie !

©Étoile+Ringo, gloire et mort

Étoile+ a présenté la bande-annonce de la série Ringo, gloire et mort qui suit les étapes de la vie du légendaire boxeur poids lourd argentin Ringo Bonavena. L’émission télévisée pourra être visionnée très bientôt et comportera 7 épisodes au total de 40 minutes chacun. C’est certainement une proposition attrayante pour les amateurs de boxe et ceux qui se souviennent avec nostalgie de cette figure sportive ou ceux qui veulent apprendre à le connaître.

7 décembre 1970 Ringo Bonavena il a écrit la page la plus glorieuse de sa carrière sportive lorsqu’il a affronté le meilleur boxeur de tous les temps, Mohamed Ali, venant tirer sur l’Américain bien que certains disent que la raison du trébuchement était la propre impulsion du champion. La vérité est que cette nuit au Madison Square Garden s’est terminée par un KO technique en faveur d’Ali, même si personne ne pourra oublier le courage de l’Argentin.

Ringo Bonavena aura sa propre série

séries de Étoile+ relatera les moments les plus impressionnants de la vie de Ringo Bonavena tout comme sa mort. Dans ce cas, nous parlons d’un crime survenu le 22 mai 1976 et le responsable était Ross Brymmer, un membre de la sécurité du célèbre bordel Mustang Ranch. Cela s’est produit dans le cadre du différend que l’Argentin a eu avec le gangster Joe Conforte, propriétaire des lieux en question, jaloux de la relation de Bonavena avec sa femme : Sally Conforte.

On peut s’attendre à une histoire pleine de clins d’œil à la vie spectaculaire de ce poids lourd argentin qui avait une personnalité très charismatique qui était évidente dans la conférence de presse avant le combat avec Mohamed Ali où Ringo Bonavena il s’est moqué du meilleur boxeur de tous les temps sans craindre la réaction du nord-américain.

Ringo, gloire et mort est réalisé par Nicolás Pérez Veiga et met en vedette Jerónimo Giocondo Bosia comme Oscar Ringo Bonavena, Delfina Chaves comme Dora Raffa de Bonavena, Lucila Gandolfo comme Sally Conforte, Thomas Grube comme Joe Conforte, Connie Isla comme Tracy, Pablo Rago comme Bautista Rago, María Onetto comme Doña Dominga, Ariel Nuñez comme Ross Brymer, Martín Slipak comme Vicente Bonavena, Renato Quattordio comme Pedro et Andrés Ciavaglia comme Enrique Suárez.

