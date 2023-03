Star+ : pourquoi il est important que vous voyiez The Boston Strangler selon Carrie Coon

Étoile+

Le film mettant en vedette Keira Knightley et Coon a été créé le 17 mars sur la plateforme de streaming.

le film star L’étrangleur de Boston dirigée par Matt Ruskinest en vedette Keira Knightley et Carrie Coon. L’intrigue du film est basée sur l’histoire vraie des journalistes Loretta McLaughlin et Jean Colequi ont contribué à résoudre l’affaire d’une série de meurtres de femmes.

Le film suit l’histoire de McLaughlin et Cole alors qu’ils enquêtent sur les meurtres brutaux. Les deux femmes luttent tant contre la méfiance des autorités, qui entravent souvent leurs actions, que contre le danger constant d’entrer dans la fosse aux lions et de risquer leur vie.

Dans une interview avec Stéphane Colbertl’actrice Carrie Coon (qui a joué jeancole dans le film) a révélé pourquoi il pensait que cela valait la peine d’être vu L’étrangleur de Boston. « Aimez-vous le vrai crime? »il a consulté Colbert à l’actrice, qui a répondu : « Ouais! Oui, j’ai toujours peur d’être assassiné. C’est bien d’être toujours vigilant ». Puis, sous les rires des personnes présentes, il ajouta : « Vous pouvez voir toutes les façons dont quelqu’un se fait tuer et vous pouvez les éviter ».

Avec un taux d’approbation de 66 % des critiques spécialisés dans Tomates pourries, a eu un meilleur accueil parmi le public de la page qui lui a donné un 76% au total. Le film dure environ deux heures et a la participation de Alessandro Nivola (Les saints de la mafia) et le gagnant de oscar, Chris Cooper (Le voleur d’orchidées).

+ L’avis de Coon sur Loretta McLaughlin et Jean Cole

comme il se souvient nègre, Loretta McLaughlin et Jean Coleles deux journalistes qui se sont consacrés à enquêter et à résoudre le cas de L’étrangleur de Bostonétaient complètement « effacé » de l’histoire et très peu de gens savent ce qu’ils ont fait dans cette affaire. C’est pourquoi cette production de ruskin qui rend hommage au courage et à l’attachement à la vérité de ces deux reporters.

