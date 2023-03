Star+ : où « Ringo. gloire et mort »

Étoile+

Dès le 24 mars, la production centrée sur la vie du boxeur argentin Ringo Bonavena sera disponible.

©Étoile+Ringo. Gloire et mort.

Fin mars, nous verrons une production argentine de haut niveau, de la main de Étoile+. Le 24 mars, la mini-série complète sera présentée en première sur la plateforme « Ringo. gloire et mort »centré sur la vie d’une des références de la boxe mondiale, Ringo Bonavena. La fabrication aura Jérôme Bosia comme protagoniste.

Dans « Ringo. gloire et mort » nous verrons l’histoire de Ringo Bonavena racontée en deux lignes temporelles bien différenciées. D’un côté, l’un s’est concentré sur son ascension dans le monde de la boxe, et de l’autre la débâcle qui s’est soldée par son assassinat aux portes du Mustang Ranch aux États-Unis, à Reno dans le Nevada.

Bien qu’une grande partie de « Ringo. gloire et mort » a lieu aux États-Unis, la production de Étoile+ Il ne s’est pas rendu sur les terres nord-américaines pour le tournage. Toute la série a été entièrement tournée sur le territoire argentin, profitant des différents paysages qui façonnent ce pays sud-américain.

Pour recréer le temps et les lieux où tout se passe, « Ringo. gloire et mort » il a utilisé à la fois les bâtiments de la ville de Buenos Aires et les plus beaux paysages de la province de Mendoza. C’est ainsi que des endroits comme les déserts de Reno, Nevada ont été recréés, ainsi que les bars de New York où bonavena emploi.

+Combien de chapitres contient « Ringo. gloire et mort »

La production de Étoile+ présentera en première tous ses épisodes simultanément le 24 mars, à la fois en République argentine et sur le reste des marchés où il y a accès à cette plateforme. En tout, « Ringo. gloire et mort » Il sera composé de sept épisodes qui auront une durée moyenne de 40 minutes.

