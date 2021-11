Star Ocean: The Divine Force détaille les environnements dans une nouvelle bande-annonce

Abonnez-vous à Push Square sur

Star Ocean: The Divine Force n’a pas laissé la plus grande première impression dans le dernier de Sony État des lieux vitrine, mais nous sommes toujours plus que disposés à essayer le JRPG. Suite à la bande-annonce initiale, Square Enix a publié aujourd’hui des séquences supplémentaires se concentrant sur certains des environnements et des lieux que vous pourrez explorer. Découvrez-les ci-dessus et n’oubliez pas que le jeu sortira sur PlayStation 5 et PS4 à un moment donné l’année prochaine.

Nous apercevons des champs verts, de belles villes et des métropoles du futur. Ensuite, il y a ce qui ressemble à une zone désertique, des grottes et une sorte d’usine. On voit aussi l’intérieur d’une station spatiale. Avez-vous hâte de jouer à Star Ocean : The Divine Force en 2022 ? Partagez vos réflexions sur ces nouveaux paramètres régionaux dans les commentaires ci-dessous.