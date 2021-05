Star Ocean Dev tri-Ace semble embaucher pour le projet PS5 RPG

Astralpool Pompe Astral New Europa Modèle - 1,50CV - tri - 21,9m3/h

Pompe Astral New Europa Modèle Europa en version 2019 La pompe de filtration piscine Astral New Europa s’installe en lieu et place des pompes Europa et Super Star II. Dotée d’un pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate et d’un corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, la pompe de filtration piscine New Europa est un modèle incontournable de la marque Astral. Sa résistance est sa qualité de fabrication sont reconnues et vous assurent une grande durée de vie. Les caractéristiques principales de la pompe New Europa sont les suivantes : Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre Couvercle du corps de la pompe et diffuseur en Noryl Turbine en Noryl avec arbre acier inoxydable Garniture mécanique en graphite pur et céramique Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2850rpm Connexions 2 Caractéristiques techniques Modèle Référence Débit Puissance Poids Alimentation Entrée / Sortie Compatible eau salée 0,50 CV mono SE2N050M 7,5 m3/h 0,37 kW 11,0 kg 230 V 2 âoe” 0,75 CV mono SE2N075M 11 m3/h 0,55 kW 11,5 kg 230 V 2 âoe” 1,00 CV mono SE2N100M 15,4 m3/h 0,75 kW 12,2 kg 230 V 2 âoe” 1,50 CV mono SE2N150M 21,9 m3/h 1,10 kW 14,5 kg 230 V 2 âoe” 2,00 CV mono SE2N200M 25,7 m3/h 1,50 kW 17,3 kg 230 V 2 âoe” 0,50 CV tri SE2N050T 7,5 m3/h 0,37 kW 11,0 kg 230/400 V 2 âoe” 0,75 CV tri SE2N075T 11 m3/h 0,55 kW 11,5 kg 230/400 V 2 âoe” 1,00 CV tri SE2N100T 15,4 m3/h 0,75 kW 12,2 kg 230/400 V 2 âoe” 1,50 CV tri SE2N150T 21,9 m3/h 1,10 kW 14,5 kg 230/400 V 2 âoe” 2,00 CV tri SE2N200T 25,7 m3/h 1,50 kW 17,3 kg 230/400 V 2 âoe” 3,00 CV tri SE2N300T 29 m3/h 2,20 kW 19,0 kg 230/400 V 2 âoe” Dimensions Dimensions (mm) Modèle A B C D E F H L 0,50 CV 235 300 2 290 264 132 335 545 0,75 CV 235 300 2 290 264 132 335 545 1,00 CV 235 300 2 290 264 132 335 545 1,50 CV 235 300 2 290 264 132 335 570 2,00 CV 235 300 2 290 264 132 335 585 3,00 CV 235 300 2 290 264 132 335 605 Courbes de rendement courbes de rendement du modèle New Europa Garantie légale de conformité et des vices cachés : 2 ans