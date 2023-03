Star+ : nous avons parlé avec deux protagonistes de la série « Ringo. gloire et mort »

A partir de ce vendredi, Étoile+ présentera en première une nouvelle méga production d’origine argentine, qui sera centrée sur l’un des athlètes les plus importants de l’histoire du pays : Oscar Natalio Bonavena. populairement connu sous le nom de Ringoa vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, lorsqu’il a été assassiné par la foule à Reno, Nevada, aux États-Unis.

Jérôme Bosia Il était l’acteur choisi par la production pour se mettre dans la peau de Ringo Bonavena et sera accompagné de personnages comme ceux de Delfina Chaves, Pablo Rago, Thomas Grube et Connie Isla. De plus, ils seront Lucila Gandolfo et Martin Slipak comme responsable de l’interprétation Sally Conforte et Vicente Bonavenarespectivement.

en dialogue avec spoilers, Slipak et Gandolfo Ils ont parlé de ce que c’était que d’incarner ces deux personnages très pertinents dans la courte vie de bonavena: d’un côté, Vincentcomme point d’ancrage de la famille, et d’autre part confort de sortieen tant qu’épouse du gangster qui a mis fin à la vie du boxeur au milieu des années 70.

Comment était-ce de voir Jerónimo Bosia transformé en Ringo ?

Martin Slipack : C’est très inspirant ce qu’il a fait. La vérité est qu’il a prêté une grande partie de son engagement à Ringo, beaucoup de son physique aussi. Les premiers combats qu’on a pu voir sur scène, en public sous le ring, je n’y croyais pas. Ce gamin laissait tout au-dessus du ring, il se battait, boxait. Il n’y avait pas de mensonge, il y avait une délivrance physique et mentale. Et c’était déjà inspirant de travailler avec lui. Si vous avez vu l’engagement de Jérôme pour avec Ringo il était impossible de ne pas s’engager avec ce que vous jouiez.

La boxe est un sport très extrême. Et, évidemment, il y a quelque chose quand vous l’agissez dans lequel vous devez mettre votre corps ; ce qui ne signifie pas se blesser, mais cela signifie avoir un très, très gros accouchement physique. La vérité est que les combats semblaient très réels. Je combattais des boxeurs et vous aviez l’impression de regarder un vrai combat. A aucun moment on n’a l’impression de regarder une scène de boxe, au contraire, on a l’impression de se battre sur un film.

Bien que nous sachions quel était le rôle de Sally dans la vie de Ringo, elle est ici décrite comme une figure plus maternelle. Comment était-ce de construire ce lien?

Lucila Gandolfo : Je n’y avais pas pensé comme maternelle, mais c’est vrai, elle s’approche de lui et elle sent qu’elle est la protectrice. Je pense que dans le scénario, elle apparaît aussi comme un personnage un peu mystérieux parce qu’elle ne veut pas en montrer beaucoup, mais vous voyez que lorsqu’elle découvre que ce personnage apparaît et est seul, et qu’elle avait certaines attentes, mais elle est n’étant pas donné ce qu’il voulait, il s’approche de lui et se tient sur le côté, il met la chemise de Ringo. Peut-être par dépit avec son mari aussi, je ne sais pas (rires), mais bon, c’est à son tour d’être la vraie manager. Et je pense qu’il s’y attache et prend la responsabilité de prendre soin de lui, de le protéger, il sait que Ringo vous êtes là dans un endroit où vous devez faire attention où vous marchez et comment vous marchez. Je pense que tous nos personnages doivent avoir leur humanité et cette femme a son petit coeur et sa sensibilité, et elle a trouvé un être qui était seul et sans protection, et elle a choisi de se rapprocher.

Martín, votre personnage est le moins connu, comment était-ce de le jouer ?

SP: L’autre fois, il m’a dit quelque chose de très gentil. Quelqu’un qui fait partie de l’équipe de direction m’a dit « Vicente est la maison ». Pour moi cette phrase était très belle car il me semble que mon personnage, au-delà de montrer la famille et de montrer la maison, incarne un peu ça. C’est celui qui montre ce côté le plus familier, le plus humain, qui rapproche aussi le public du personnage de Ringoqui est une icône.

Ce qu’on ne sait pas, c’est ce qui se passait à l’intérieur de chaque pièce, ses peurs, son anxiété, et je pense que chez Vicente, vous verrez un personnage avec de la tempérance, avec une mentalité… avec beaucoup moins de dynamisme qu’il n’en a Ringo. C’est juste comme tu l’as dit « votre fil de terre ». Je pense que ce rôle joue un peu, de calmer continuellement le frère, d’analyser un peu les situations et de montrer la vie de famille au-delà du noyau de la femme et des enfants.

Que pouvez-vous dire sur l’art de la série? Dans ton cas, Lucila, tu as dû vivre aux États-Unis qui ont été recréés à Mendoza…

LG : L’art est si merveilleusement fait que vous avez vraiment l’impression d’avoir été emmené dans un avion et d’être arrivé à Reno Nevada et nous étions dans le mustang ranch. Tout a collaboré. De la direction, l’art, toute cette mise en scène, les vestiaires, les filles. J’avais vraiment l’impression d’être sur une autre planète, c’est-à-dire que ce n’était pas difficile à imaginer parce qu’on avait vraiment l’impression dès qu’on mettait le pied dessus, qu’on avait été transporté dans le temps et l’espace.

SP: L’art est impeccable de la série. Je dis les décors, les costumes et la lumière, je dis tout. Il me semble que souvent, quand c’est quelque chose de la période, cela vous éloigne, et ce qui est particulier dans cette série, c’est que vous voyez quelque chose de la période, mais vous vous sentez à l’intérieur de la période. La vie de Ringo mais de la créativité. Il me semble que c’est une série très créative dans ce sens et qui se voit dans chaque plan. C’est bien car c’est aussi poétique ce qu’il a fait Nicolás Pérez Veiga (réalisateur). C’est beau, c’est très beau, en plus d’être captivant, en plus d’être un thriller, c’est très agréable à regarder la série.

Que saviez-vous de l’histoire de Ringo ?

SP: Je ne savais pas trop. J’avais vu son combat avec Argile de CassiusIl savait qu’il avait été assassiné, il avait vu des images, mais il ne savait pas grand-chose sur sa vie, il ne savait pas sur sa famille nombreuse, il ne savait pas qu’il y avait des chapitres ou des journaux télévisés où sa famille apparaissait à la télévision ayant déjeuner le dimanche. Au premier abord, il me semble un personnage très attachant, avec de nombreuses couches et de nombreuses contradictions. Et la vérité est que je dis toujours ceci : quand vous avez des scripts qui vous protègent autant, quand vous avez un réalisateur aussi minutieux et minutieux, quand le casting est intéressant et engagé et que tous ces domaines sont concentrés et talentueux, vous le faites reste à apprécier C’était très agréable pour moi.

Recommanderiez-vous de regarder quelque chose ou de lire avant de commencer la série ?

LG : Je pense que ce sera l’inverse. Il me semble que ce que vous allez vouloir, c’est regarder la série et ensuite aller voir ce qui s’est passé. Si vous connaissiez bien Ringo Vous allez l’adorer, mais si vous ne le saviez pas, les jeunes qui le verront seront sûrement émerveillés et en auront envie après être allé voir comment c’était.

SP: Je pense que c’est la beauté de voir une performance. C’est justement le mot qui le dit, on interprète quelqu’un, non seulement on le représente, mais on l’interprète aussi, on a une opinion là-dessus. Et c’est ça qui est sympa à voir quand il y a une interprétation de quelqu’un qui a existé, mais évidemment c’est une interprétation de quelqu’un de très humain, et ça y est, on voit que des traits humains se retrouvent dans chaque personnage.

+Le travail avec l’accent de Lucila Gandolfo

Au-delà du fait que la série compte une certaine participation d’acteurs nord-américains, le personnage de confort de sortie tombé sur Lucila Gandolfo, un artiste du River Plate. Cependant, à aucun moment, cela ne s’est senti forcé ou déplacé.

L’accent est impeccable, Lucila. Comment l’as-tu travaillé ?

LG : Merci. Je parle anglais depuis que je suis petit à la maison, c’est-à-dire que la famille de ma mère a du sang britannique, donc c’est bien. Et j’ai été éduqué dans une école bilingue. Il avait également étudié le théâtre musical à l’étranger pendant un certain temps et bien, l’anglais l’a amené. Quoi oui, il fallait travailler sur un accent américain et peut-être quelque chose à moitié neutre pour tout le monde, mais nous savions aussi que Sally venait du Sud, donc si quelque chose glissait mieux. Il y avait un très bon entraîneur, un jeune garçon, fils d’Argentins mais qui vit aux États-Unis, donc il a donné un coup de main à nous tous qui n’étions pas américains. Ce n’était pas un tel défi parce que j’ai l’habitude de penser en anglais et d’agir en anglais, donc ça me vient naturellement.

