Star-Lord contre. La rivalité de Thor continuera dans l’amour et le tonnerre taquine Chris Pratt

L’un des joyaux les plus inattendus de l’événement crossover massif qui a été Avengers : guerre à l’infini C’était lorsque les fans ont pu voir Peter Quill alias Star-Lord, joué par Chris Pratt, rencontrer Thor de Chris Hemsworth pour la première fois. La réunion était pleine de tension, les deux héros se livrant à des tactiques d’intimidation hilarantes et passives-agressives. Dans une récente interview, Pratt a confirmé que le prochain Thor : Amour et Tonnerre verra un retour de cette dynamique.

Chris Pratt est Hyping Thor: Love and Thunder, et surtout ce que Chris Hemsworth y fait. « C’est le niveau supérieur. [Hemsworth] l’a fait monter à un autre niveau. J’étais donc juste en admiration devant sa présence. C’est un homme-Dieu dans la vraie vie. » pic.twitter.com/TZkdu82kFJ – Kevin Polowy (@djkevlar) 14 juin 2021

« C’est certainement quelque chose que nous avons trouvé pendant que nous faisions le Vengeurs et les gens semblaient aimer ça. Donc [Thor: Love and Thunder director] Taika [Waititi] avait une vision pour cela et je pense que les gens vont vraiment aimer ce que nous avons fait. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Et ça reprend la même veine, ce même genre de rivalité entre les deux. »

Star-Lord se révèle être une personne assez confiante la plupart du temps. Il n’a eu aucun problème à tenir tête à Iron Man, son propre père de la taille d’une planète et même le redoutable Thanos. Mais en ce qui concerne l’apparence, le physique et l’air général de la perfection masculine alpha de Thor, nous avons vu Peter commencer à douter de lui-même pour la première fois.

Cela n’aidait pas que les coéquipiers de Peter, les autres Gardiens, soient complètement épris de Thor. Au bout du Avengers : Fin de partie, Thor avait décidé de faire une pause avec la Terre et Asgard pour partir à l’aventure avec les Gardiens. C’est à partir de ce moment que l’histoire de Thor : Amour et Tonnerre sera ramassé.

Alors que le personnage de Star-Lord se méfie beaucoup de l’effet que la personnalité de Thor a sur les autres, la dynamique de la vie réelle entre Hemsworth et Pratt est assez différente. Récemment, tout en souhaitant un joyeux anniversaire à Chris Evans, Hemsworth a posté en plaisantant une photo de lui avec Chris Pratt plutôt. Pendant ce temps, Pratt n’a eu que des éloges pour ce que Hemsworth apporte à la table en tant que Thor, en particulier dans Amour et tonnerre.

« Hemsworth est génial, il est tellement bon. Les gens vont être vraiment étonnés quand ils verront ce qu’il a apporté, ce pour quoi lui et Taika ont apporté Thor 4. C’est le niveau supérieur. [Hemsworth] l’a fait monter à un autre niveau. J’étais donc juste en admiration devant sa présence. C’est un homme-dieu dans la vraie vie. C’était juste cool d’être là avec lui. »

A part Star-Lord et Thor Odinson, Thor : Amour et Tonnerre devrait comporter un grand nombre de personnages, y compris le reste des Gardiens, une femme dieu du tonnerre, Valkyrie, et un nouveau méchant redoutable nommé Gorr, qui est assez puissant pour constituer une menace pour la puissance combinée du reste de la héros.

Réalisé par Taika Waititi, Thor : Amour et Tonnerre étoiles Chris Hemsworth comme Thor, Tessa Thompson comme Valkyrie, Natalie Portman comme Jane Foster, Jaimie Alexander comme Lady Sif, Chris Pratt comme Star-Lord, Dave Bautista comme Drax, Karen Gillen comme Nébuleuse et Christian Bale comme Gorr le Dieu Boucher. Le film arrive en salles le 6 mai 2022.

