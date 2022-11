Star+ : la série qui a surpris en 2022

ÉTOILE+

Ce sont des productions dont on n’attendait pas grand-chose et qui ont finalement ébloui les utilisateurs de la plateforme de streaming. Rencontrez ces fictions avec Andrew Garfield, Sebastian Stan et bien d’autres !

©Étoile+Lily James et Sebastian Stan ont joué dans Pam & Tommy.

2022 est sur le point de se terminer et les utilisateurs du plateformes de streaming Ils commencent à faire leur classement des meilleurs série et films sortis en 2022. Et bien que certains services d’abonnement aient proposé plus que des productions exceptionnelles, la vérité est que Étoile+ s’est grandement distingué en termes de séries, obtenant des nominations sans fin dans la dernière édition du Emmy Awards. Quelles ont été les fictions qui ont le plus surpris ?

Des productions de la taille de Seuls les meurtres dans le bâtiment, Le décrochage Oui drogué ont ébloui lors de la remise des prix de la télévision américaine. Cependant, certaines productions ont peut-être été négligées et méritent la reconnaissance des abonnés en Amérique latine. Ce sont les 3 séries qui nous ont fascinés lors du streaming 2022 !

+ La série Star+ qui a surpris en 2022

– L’ours

Le mois dernier, une série a volé tous les regards dans le monde entier. Il s’agit de la nouvelle comédie de fiction FX, disponible sur Star+ en Amérique latine. Est intitulé L’ourset a huit épisodes créés par Christopher Storer. De quoi s’agit-il? le synopsis de L’ours Remarques: « Carmy, une jeune chef de haute cuisine, revient à Chicago pour diriger la sandwicherie de sa famille. Alors qu’il se bat pour transformer le magasin et lui-même, il travaille aux côtés d’une équipe impitoyable qui se révèle finalement être sa famille choisie.« .

– Par l’ordre du ciel

Bien que Michael Keaton ait remporté l’Emmy du meilleur acteur pour droguéun autre des grands candidats était Andrew Garfield. Le célèbre interprète de Spider-Man a enlevé son costume de super-héros pour jouer dans une histoire complètement différente. Il s’agit de par l’ordre du ciel, la série inspirée du véritable best-seller de Jon Krakauer. Intitulé à l’origine comme Sous la bannière du cielprésente l’enquête du détective Jeb Pyre après le meurtre de Brenda Wright Lafferty et de sa jeune fille en 1984.

-Pam et Tommy

Dans la continuité de ceux envisagés lors des derniers Emmy Awards, il est essentiel de mentionner Pam et Tommyla série mettant en vedette Lily James, Sebastian Stan et Seth Rogen qui est devenu l’un des favoris de Star + en 2022. L’intrigue est basée sur l’histoire vraie de la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee, qui a été volée au domicile du couple par un entrepreneur mécontent et a réussi à devenir virale en 1997 au début de l’Internet. La vie privée, la technologie et les célébrités se combinent dans une histoire fascinante.

