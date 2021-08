Star +, la plateforme de streaming avec la plus grande diversité de contenus

A l’ère des plateformes Diffusion un nouveau est ajouté au catalogue. Dans ce cas, c’est Étoile +, un service super intéressant qui, contrairement à son compagnon Disney+Il proposera beaucoup plus de contenu pour adultes et aussi pour les amateurs de sport. Ce lundi a eu lieu l’événement officiel de présentation au cours duquel les dirigeants de La société Walt Disney dans la région ils ont parlé un peu plus de cette plateforme qui les amène à eux.







La conférence virtuelle a commencé par la parole de Natalia Scalia, Responsable Direct to Consumer chez Disney Amérique Latine, qui a fait valoir que le lancement de Étoile + ici » marque une étape importante « . « C’est indépendant, mais complémentaire de Disney+. Son arrivée est vraiment très importante pour toute l’Amérique latine », a-t-il exprimé.

De son côté, il était également présent Marcos Amédéo, Responsable des produits et opérations numériques, qui était chargé de parler plus en détail des avantages du service en termes de conception de la plate-forme de contenu. « Notre contenu est si vaste que nous développons la meilleure interface possible », Tenu.

De même, en ce qui concerne l’offre de séries, films et documentaires qu’elle aura Étoile +, Gonzalo feu, Chef du divertissement général mentionné: « Dans notre catalogue, il y aura des séries très populaires telles que This Is Us, The Walking Dead, Pose, Homeland, Prision Break, Grey’s Anatomy, entre autres ». De même, il a parlé des productions originales qui seront comme Seuls les meurtres dans le bâtiment avec Selena Gomez et toutes ces séries entièrement produites en Amérique latine comme Thérapie alternative et Ce n’était pas ma faute.







Enfin, il faut dire que Étoile + aura un avantage sur les autres plates-formes, car ce sera un espace idéal pour profiter du meilleur sport avec le contenu de ESPN, comme rapporté au dernier de la conférence Bruno Zurlo, Chef de Sport Star +. Gardez à l’esprit que la plate-forme arrive en Amérique latine ce mardi 31 août.

