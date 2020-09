STAR GIRL SEASON 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails que vous devez savoir !!

Il s’agit de la série Web American Super hero de Geoff Johns basée sur DC

des bandes dessinées.

DATE DE SORTIE STAR GIRL SEASON 2

En raison de la situation actuelle du virus corona, nous aurons un retard dans

date de sortie de la série et nous l’annoncerons dès 2020.

STAR GIRL SAISON 2 CAST

● Brec Bassinger comme Curtney Whitmore.

● Yvette Monreal dans le rôle de Yolanda Montez.

● Anjelika Washington comme Beth Chapel / Docteur Mid Nite.

● Cameron Gellman comme Rick Tyler / Hourman.

● Trae Romano dans le rôle de Mike Dugan.

● Jake Asutin Walker comme Henry King.

● Meg Delacy dans le rôle de Cindy Burman.

● Neil Jackson dans le rôle de Jordan Mahkent / Icicle.

● Christopher, James Baker dans le rôle de Henry King Sr.

● Amy smart dans le rôle de Barbara Whitmore.

● Luke Wilson comme Pat Dugan.

● Hunter Sansone dans le rôle de Cameron Mahkent.

● Henry Thomas comme Charles McNider / Docteur Mid Nite.

● Eric Gonis comme Steven Sharpe / Gambler.

● Neil Hopkins comme Lawernce.

● Joy Osmanski dans le rôle de Paula Brooks.

● Hina Khan dans le rôle d’Anaya Bowin.

● Mark Ashworth dans le rôle de Justin / Shining Knight.

● Nelson Lee en tant que Dr Shiro Ito / Dragon King.

TERRAIN STAR GIRL SAISON 2

Il se déplace autour de toute la justice d’Amérique dans une bataille tuée dans la société de

L’Amérique et une étudiante nommée Courtney découvrent un personnel cosmique

continue la dernière saison se termine et apprend que le beau-père Pat Dugan à

être la personne du côté de Starman et l’inspiration de la nouvelle génération entière

de super héros. Ils vont à un endroit pour apparaître comme groupe d’amis et

le changement s’ouvre sur un développement futur où la fin est un lieu pour

la réinitialisation et l’idée est de montrer qu’ils doivent ensemble pour survivre.

Le chapitre suivant apporte qu’il était déchirant de voir la fin et les écrivains ont dit

l’histoire n’est pas finie. Il s’occupe des choses qui se passent dans la vie. Nous avons tout pensé

parmi eux sont de si bonnes personnes. En fin de compte, je veux finir avec une belle

fin. En raison de la situation actuelle, ils peuvent être retardés dans la date de sortie ajnd

le tournage s’est arrêté et ils s’attendront à sortir.

