Star Fox 2 : de vieilles artworks revèle la présence d’un personnage oublié

Une goutte d’information dans le déluge provenant du dernier “Gigaleak” de Nintendo était le code source et les atouts inutilisés de Star Fox 2, dont un personnage humain jamais vu auparavant.

Achevé en 1995, Nintendo a mis le jeu sur les tablettes de peur qu’il ne soit inférieur aux graphismes de la nouvelle génération de PlayStation. (Le jeu est ensuite sorti en tant que titre déblocable sur la SNES Classic en 2017). Mais rien de tout cela n’importe vraiment. Pourquoi ? en voici la raison (dans ce tweet)

Ses cheveux, la confiance facile de son sourire narquois. LES CHEVEUX!!

Même l’un des créateurs du jeu, Dylan Cuthbert, ne le sait pas.

I don’t even remember, as this is all very early on prototype stuff, we switched around a ton of stuff

