Star + est là : 4 raisons pour lesquelles il vaudra la peine d’embaucher

De plus en plus de plateformes sont disponibles pour afficher du contenu via Diffusion en Amérique latine, qui en aura un de plus à partir de ce mardi. C’est une extension de Disney, qui en 2020 a apporté Disney+ à cette région et maintenant il complètera l’expérience audiovisuelle avec ce qui lui manquait jusqu’à présent. Il s’agit de, Étoile + qui peuvent déjà être loués par les utilisateurs à la fois individuellement et en combinaison avec Disney+.







Il est difficile de choisir entre autant d’offres, surtout dans une région où l’économie pose généralement problème et il n’est pas facile de pouvoir payer pour toutes les plateformes. Netflix continue d’être le leader du marché, avec plus de 200 millions d’utilisateurs, mais en Disney ils sont très optimistes. Le projet d’atteindre 90 millions d’abonnés au cours des quatre premières années a été réalisé en un an seulement et avec l’ajout de Étoile + à l’offre de Disney+ ils s’attendent à dépasser les 230 avant 2024. Mais pourquoi est-il pratique d’embaucher cette nouvelle plateforme dans la région ?

Contenu adulte

Deadpool se prépare pour son troisième film. (IMDb)



Étoile + Il se caractérise non seulement par tout ce qui ne peut pas être vu sur sa plate-forme sœur, mais aussi parce qu’il aura tout le contenu pour adultes dans son catalogue. Cela inclut des films comme Dead Pool ou Logan, pour les fans de merveille, ou le récemment plusieurs fois primé Pays nomade. Le service sera équivalent à ce qu’il est habituellement Hulu aux États-Unis, qui n’atteindra pas cette région pour le moment.

Sport en direct

Les matchs de Sergio Agüero, l’une des incorporations de Barcelone, seront diffusés sur ESPN. (Sergio Agüero)



L’une des grandes offres de Étoile + il ira de pair avec le sport en direct, un marché sur lequel son principal concurrent, Netflix, n’est pas encore entré. ESPN est la propriété de Disney et cela permettra à la plateforme de retransmettre les réunions du Ligue des champions, la première ligue, La Ligue, la NBA et de la UFC, parmi plusieurs autres sports.

Les Simpson comme jamais vu auparavant







Oui ok Les Simpsons peut actuellement être vu dans Disney+, seules les deux dernières saisons et le film sont disponibles. Pour pouvoir voir toutes les émissions depuis leur naissance à la fin des années 80, les utilisateurs doivent contracter Étoile +. Ce sera la première fois que la famille Springfield est entièrement disponible sur une plateforme de Diffusion.

Contenu original

En plus des offres de fictions bien connues, telles que Les fichiers X ou L’anatomie de GreyPour ne citer que quelques-unes des productions les plus connues, la nouvelle plateforme proposera un contenu exclusif à la fois réalisé aux États-Unis et dans la région. L’Argentine aura Santa Evita en 2022, le Mexique produira Pancho Villa, Le Centaure du Nord et de Colombie arrivera une des versions de Ce n’était pas de ma faute, qui aura également ses adaptations au Mexique et au Brésil.

