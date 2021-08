Star + est désormais disponible en Amérique latine : tout ce qu’il faut savoir sur sa programmation

C’est un fait! Après presque un an à profiter de toute la programmation et du contenu originaux de Disney+ avec le meilleur de Merveille, Star Wars et bien plus, officiellement Ce mardi 31 août, Star+ est arrivé en Amérique latine, une plate-forme de streaming avec un contenu de divertissement général.

Le service a dans son catalogue exclusivement, des films et séries des studios de The Walt Disney Company, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions et National Geographic Original Productions. Mais ce n'est pas tout. Car, en plus, si vous aimez le sport, en Étoile + vous trouverez votre endroit préféré puisque le service vous offre la possibilité de regarder la diffusion en direct de ESPN.







Et comme pour les séries que dire. Cette plate-forme est la nouvelle maison de Les Simpsons, l’une des séries télévisées les plus populaires au monde, ainsi que Les morts qui marchent, le célèbre spectacle d’horreur.

Et il y en a encore plus. Melómanos, un appel pour vous aussi car depuis ce mardi en Étoile + vous pouvez voir le nouvel épisode de la docuserie BIOS, des vies qui ont marqué les vôtres. Dans ce cas, il sera présenté par le chanteur argentin Nathy Peluso et traitera avec le musicien emblématique Andrés Calamaro, reconnu pour avoir été membre de Les grands-parents de nulle part, Los Rodríguez, ainsi que sa carrière solo.

De plus, dans Étoile + vous aurez la possibilité de voir des productions originales de différents pays tels que Thérapie alternative, qui vient de Argentine au mois de septembre et qui raconte l’histoire d’un couple amoureux qui décide d’aller en thérapie pour mettre fin à la tromperie sur leurs familles et ainsi pouvoir une fois pour toutes être ensemble. D’autre part, par Mexique la série dramatique sortira Ce n’était pas ma faute, Mexique, une histoire vraiment déchirante sur une jeune femme qui décide de commencer à enquêter sur la disparition et la mort de sa sœur.

Disney + Star : tout savoir sur le Combo +

Si vous êtes fan de Disney, vous avez déjà contracté ce service de streaming et vous souhaitez maintenant ajouter tout le contenu qui sera disponible dans Étoile + tu peux le faire! Bien sûr, avec le Combo + ce sera possible. C’est une offre commerciale permanente incroyable, qui rendra disponible l’abonnement à Star+ et Disney+, plateformes indépendantes, à un prix unique et attractif. A tel point qu’à partir de ce 31 août vous pouvez également souscrire au Combo + en www.starplus.com.

En revanche, ceux qui ont un abonnement annuel à Disney+ Ils pourront également accéder à l'avantage commercial de Combo + à partir de ce mardi. Ceux qui accèdent à Combo + complètent la programmation de ce mois-ci avec la programmation Disney +.







Sans doutes, Étoile + est venu faire la différence et surprendre avec des contenus innovants et très originaux, mais aussi ceux qui ont suscité le plus de fureur Qu’attendez-vous pour profiter de cette superbe plateforme ?

