Star de théâtre: qui est Sara Molina, l’actrice qui joue María Fernández dans « La Promesa »

Sara Molina est l’une des stars qui illumine les lieux de « La promesse ». Dans la série à succès de RTVE, qui s’est imposée comme la plus regardée d’Espagne, l’actrice a joué María Fernández, une jeune femme qui fait partie du service du lieu et qui a gagné l’affection du public pour son drôle et pointu attitude parmi un casting composé d’acteurs tels qu’Ana Garcés, Arturo Sancho, Xavier Lock, Enrique Fortun, marga martinezEva Martin, Manuel Regueiro, entre autres.

Le personnage de Maria C’est entre les commérages et les rêves. Il s’est fait remarquer au début pour être une personne proche de Jana, la femme qui est venue au palais pour tout changer. Ses apparitions laissent toujours un bon sentiment parmi les fans. les spectateurstant de gens se sont interrogés sur la biographie et parcours de l’artiste.

moulin est un talent montant à la télévision, mais a une carrière réussie dans un autre domaine de la télévision performance: théâtre. Pour cette raison, il a pu démontrer ses compétences dans les exigences d’un drame d’époque comme « La promesse ».

Sa polyvalence avec les personnages lui a aussi permis de jouer un Maria Fernández de plus en plus imprévisible. Pour cette raison, la formation de Sarah Molina a été la clé de son incursion dans le Série RTVE et ici nous vous en dirons plus sur ce que l’on sait de sa carrière.

QUI EST SARA MOLINA ?

Où est née Sara Molina ?

Sara Molina est née à Villacarrillo, Espagne. Il est diplômé en interprétation textuelle à l’Université Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Sévilleaprès des études entre 2016 et 2020. Il a participé à des séminaires, ateliers et laboratoires sur la technique vocale, le doublage, théâtre musicalrecherche, interprétation devant la caméra et s’est spécialisée dans le chant et l’acrobatie.

Comment a été votre parcours ?

La carrière de Sara Molina s’est concentrée, avant tout, sur le théâtre. L’actrice espagnole a fait partie de diverses productions de 2014 à 2022, telles que « Nous voulons savoir »« Muses d’Andalousie », « Paradis perdu » et « Fou », entre autres, sous la direction de Jose Luis Camacho, Alfonso Zurro, Juan Dolores CaballeroMarta Ocaña.

Le personnage de María Fernández dans « La Promesse » C’est la première incursion de l’interprète à la télévision. Ses débuts sur grand écran ont signifié une grande étape pour sa carrière et, bien sûr, le popularité qu’il a remporté auprès des téléspectateurs l’aidera à relever de nouveaux défis professionnels dans ce format et, peut-être, dans d’autres comme le cinéma.

Qui est votre partenaire ?

On ne sait pas qui c’est Partenaire de Sara Molina. L’actrice espagnole la garde vie privée, se bornant à ne montrer que sa facette d’artiste dans les quelques publications et interviews qu’il a accordées. Par conséquent, on ne sait pas si le cœur de l’interprète abrite le nom d’une illusion romantique.

Que publiez-vous sur vos réseaux sociaux ?

Sara Molina n’a pas de comptes officiels sur les réseaux sociaux. La célébrité a préféré garder son profil médiatique professionnel, afin que le public ne la connaisse qu’à travers son travail sur scène, tant sur scène qu’à la télévision. Aucun utilisateur personnel ou privé n’a été trouvé dans Instagram, Twitter ou Facebook. Ce qu’il a, c’est un compte LinkedIn.

DONNÉES PERSONNELLES DE SARA MOLINA

Nom: Sarah Molina

Sarah Molina Ville natale: Villacarillo, Espagne

Villacarillo, Espagne Profession: Actrice

Actrice Compétences: Chant / Acrobatie

Chant / Acrobatie Langues: Espagnol / Anglais / Catalan

PHOTOS DE SARA MOLINA

