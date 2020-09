Star Citizen passe en revue ses dernières améliorations dans une nouvelle vidéo

Lentement et avec une bonne écriture semble être l’une des devises de Jeux Cloud Imperium lors du développement Citoyen étoileEh bien, le jeu ne cesse de surprendre avec toutes ses possibilités mais, malheureusement, il semble qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir avant d’être terminé. La société partage généralement avec la communauté sur une base régulière tous les progrès réalisés, et c’est pourquoi hier ils ont publié une nouvelle vidéo passant en revue les prochaines améliorations implémenter.

La prochaine mise à jour sera 3.11, et parmi beaucoup de choses, les développeurs ajouteront une nouvelle arme sur laquelle les joueurs pourront s’appuyer et avec laquelle ils pourront affronter les combats d’une autre manière: le lance-grenades. Il vidéo en question examine également certaines des corrections appliquées à la effets visuels et de particules, améliorations de la surface des planètes, et plus de détails sont également donnés sur les bras d’accouplement ou le quais de chargement.

D’autre part, Star Citizen continue de battre des records en termes d’argent collecté grâce au financement participatif, comme actuellement ils ont rassemblé plus de 312 millions de dollars. Concernant les comptes utilisateurs enregistrés le nombre monte à 2,7 millions, mais il faut préciser que tous les joueurs ne sont pas payés; un grand pourcentage d’entre eux appartiennent à tous ceux qui ont créé des comptes gratuits en profitant de la célébration d’événements spéciaux.

Citoyen étoile est en développement uniquement pour PC, et bien que de grands progrès soient encore en cours dans son développement, la grande ambition de ses créateurs lorsqu’il s’agit de créer un univers gigantesque sans limites fait perdre espoir à de nombreux utilisateurs de pouvoir bientôt profiter de la version finale. Nous devrons continuer à faire preuve de patience.

