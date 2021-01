Star Citizen établit une autre année record de financement participatif tout en déplaçant plus de buts

Avis de non-responsabilité: l’auteur est un bailleur de fonds du SC.

Star Citizen, le jeu qui a été dans un état de développement vague pendant près de la dernière décennie, a connu une autre année record en 2020 pour les bénéfices du financement participatif.

En 2019, Star Citizen affiché 47,7 millions de dollars dans ce qu’ils qualifient de financement participatif; en 2020, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 78,99 millions de dollars.

C’est l’argent récolté par l’entreprise annuellement, en offrant des navires à durée limitée sur lesquels les gens plongent avec impatience (à hauteur de milliers de dollars) puisqu’ils ne sont offerts qu’à ceux qui achètent ce capital, offrant une puissance facile pour le MMO (s’il sort) qui permet aux gens qui grouillent sur les forums depuis près d’une décennie, la capacité de faire exploser tout ce qui est en vue.

C’est comme une microtransaction qui promet un gain plus tard, et cela fonctionne merveilleusement bien pour Robert Space Industries à la surprise de tous ceux qui regardent à l’extérieur.

La date de sortie originale a été promise pour 2014 lorsque j’ai soutenu ce titre sur Kickstarter; le 23 décembre 2020, Robert Space Industries a supprimé tout ce qui promettait un Escadron 42 bêta (l’aspect solo du Star Citizen MMO qui a été ancré dans le produit) à partir d’une feuille de route qu’ils étaient finalement assez compétents pour terminer après avoir manqué plusieurs délais juste pour la feuille de route.

Star Citizen vient d’ajouter une authentification à deux facteurs pour empêcher les comptes de se faire arnaquer. Maintenant, si vous recevez des e-mails suspects demandant de l’argent, vous saurez qu’il ne s’agit que de Chris Roberts. – Amélioration des compétences (@SkillUpYT) 2 janvier 2021

Escadron 42 est censé avoir une liste d’acteurs de haut niveau, y compris Mark Hamill de Guerres des étoiles et Gary Oldman, comme annoncé en 2015: maintenant, il devient de plus en plus préoccupant que les acteurs ne soient pas en vie pour voir le titre terminé.

RSI est passé de prometteur Escadron 42, où l’existence est présumée, à un nouveau Théâtres de guerre qui offre un PvP à 40 joueurs; cela n’a pas non plus de dates de sortie.

MassivelyOP a donné Star Citizen le prix « Pire modèle d’affaires MMO » pour attirer les fans ainsi que des microtransactions qui ne portent aucun fruit tandis que les poteaux de but et le fluage des fonctionnalités sont ajoutés de manière exponentielle à un rythme effrayant. Et c’est, pour être clair, le problème avec Star Citizen et tous les aspects branchés du titre qui sont devenus si lourds et mal gérés qu’il est difficile de chercher et de trouver autre chose qu’une catastrophe.

Quand Star Citizen fonctionne, c’est brillant et époustouflant qui hurle de génie. Le problème est que cela ne fonctionne pas souvent très bien: le fluage de la portée ajoute constamment à une liste toujours croissante de ce qui « sera » alors que le studio lui-même a montré qu’il luttait vaillamment avec les délais et l’exécution. Si c’est le jeu révolutionnaire qu’il pourrait être, mais qu’il ne peut jamais rien publier en raison d’une mauvaise gestion, alors rien d’autre n’a vraiment d’importance.

Nous avons déjà vu cela jouer avec Duke Nukem pour toujours: cela promet d’être mille fois la gaffe monumentale.