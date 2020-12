Star Citizen et l’Odyssey solo

Le développement que de nombreux boulangers ne verront pas prendre fin

Huit années se sont écoulées depuis le début de la plus longue et la plus grande odyssée spatiale (et financière) de l’histoire du jeu vidéo. Huit ans, et un financement qui dépasse déjà trois cent millions de dollars, s’est converti en Citoyen étoile dans la production la plus rentable de l’histoire de financement participatif de jeux vidéo et l’un des plus chers à fabriquer, à quelques exceptions près comme l’estimation des coûts de Red Dead Redemption 2 sur six cent cinquante millions. Huit ans et maintenant après si longtemps la bêta de la campagne solo Escadron 42 a disparu de la feuille de route de Citoyen étoile. « Squadron 42 sortira quand il devra sortir, et il ne sera pas publié juste pour rencontrer une date»Chris Roberts a commenté il y a une semaine dans une note adressée aux donateurs, à ceux qui ont permis la création de Roberts Industries spatiales (l’ego ne manque pas) et, pour une raison que je ne comprends pas très bien, ils continuent de parier sur le projet.

On a supposé que, si le plan initial avait été réalisé, Star Citizen aurait été lancé en totalité en 2014. Après le premier retard (bien que tout le développement puisse presque être considéré comme cela), en février 2016, il a été annoncé que le jeu allait séparer la section multijoueur de la joueur unique, donnant naissance au projet Escadron 42. Les deux sont actuellement vendus séparément pour quarante-cinq dollars, mais l’autre peut être ajouté pour seulement quinze de plus, créant un jeu à plein prix, mais en alpha. Mais bien sûr, à ce prix-là et avec un développement de huit ans qui continue, le financement ne peut pas s’arrêter, d’où l’inclusion de «micro» paiements comme des vaisseaux spatiaux ultra-spéciaux au prix d’un jeu entier (ou plus) et marchandisage Divers comme des chandails, des épingles et des livrets. Malgré tout, avec un tel budget entre capitaux publics et privés et une énorme équipe de développement, pas même avec ceux-là ils n’ont pu se rencontrer et apporter une bêta fonctionnelle du mode solo.

J’ai atteint un point où je pense Citoyen étoile Il n’a que deux chemins devant lui: soit c’est le jeu qui révolutionne ma vie et des millions de joueurs, soit il aura échoué. Comme beaucoup d’autres projets, le engouement Cela le tuera et il sera la viande des critiques et des reproches du grand public. C’est un projet qui a tellement couvert et qui cherche à révolutionner tellement le système que, à mon avis personnel, c’est la version Accès anticipé des attentes par Half Life 2 Épisode 3. Son existence est un « mème » et je suppose déjà que le résultat final me décevra quand il sortira. Peut-être que s’il sortait maintenant, après huit ans, je pourrais considérer que le développement aurait été long, mais vu ce qu’est le jeu, ça pourrait être cool s’il était plus avancé. Mais le jeu a encore de nombreuses années avant qu’il ne soit officiellement «sorti», donc quoi qu’il en soit… cela ne justifiera pas pour moi, ni pour beaucoup de gens qui regardent avec scepticisme le projet, le temps et l’argent investis. Le moteur est impossible à maintenir à jour au fur et à mesure que les technologies avancent à moins que ce ne soit quelque chose de très fou, et Bûcheron vient de Crytek, auquel, si belle et belle qu’elle soit, les années passent. Nous avons permis au développement de se poursuivre pour toute une génération de consoles, avec toutes les améliorations technologiques et graphiques. Les histoires ont évolué, avec Le dernier d’entre nous 2 et Red Dead Redemption 2 menant cette révolution dans le AAA, nous avons des vibrations haptiques et la VR est là pour rester, avec Élite dangereuse en faisant un excellent usage. Et tout cela continuera de croître et d’évoluer sans s’arrêter.

Les expériences précédentes sont très mauvaises, les développements longs sont très mauvais. Duke Nukem pour toujours c’était un désastre de développement qui a décidé de porter le groupe moteur à plusieurs reprises pour vouloir rester visuellement sur la crête de la vague, ce qui lui a causé de nombreux problèmes avec le distributeur, Prendre deux, et que le jeu n’a vu le jour qu’en 2011 grâce à Boîte de vitesses et neuf des employés d’origine de Royaumes 3D Ils n’ont jamais cessé de travailler sur le jeu, ce qui a pris quatorze ans pour sortir le jeu, de 1997 à 2011. Quelque chose de similaire est arrivé à Daikatana à l’époque avec le saut du moteur Quake 1 à 2, mais son vrai désastre est venu de John Romero lui-même. Déterminé à faire son étude, Tempête ioniqueComme s’il s’agissait d’un label de rock, il a dépensé une grande partie du budget pour améliorer les installations et les acclimater pour créer «une véritable ode à la luxure électronique». Cela a fait qu’au lieu de « devenir ses chiennes », le jeu de Romero s’est déroulé avec beaucoup plus de douleur que de gloire. Et si nous cherchons quelque chose de plus actuel, Voir Cyberpunk 2077, avec un packaging final qui ne rend pas justice à l’histoire que le jeu présente. Celles-ci ont également eu huit ans de développement avec un budget très élevé, et autant qu’on dise que « avec plus de temps, ils auraient produit un meilleur produit » ou « les correctifs vont le corriger », les erreurs dans l’IA et la mécanique ne sont pas corrigées en un an précisément.

Avec un jeu aussi gros que celui-ci, je ne suis pas très clair sur ce qui se passera s’ils continuent à le retarder, car bien que cela semble très bien en ce moment, il est possible que dans quelques années le saut graphique, en particulier dans les animations et les nouvelles techniques de rendu et d’éclairage, laisser Citoyen étoile avec un arrière-goût ancien qui ne devrait jamais avoir un jeu « moderne ». Ou peut-être que je me trompe, c’est très possible aussi et je le préférerais presque, car je ne sais pas exactement comment ça marche Bûcheron à l’intérieur. J’ai trop de raisons de me méfier du produit et, peu importe ce qu’il montre, peu importe l’émotion qui l’entoure et peu importe la communication avec les développeurs, le jeu vient d’entrer en version bêta et leur budget continue de croître à mesure que au cours des années. En 2015, ils venaient d’atteindre cent millions. En 2018, le chiffre non négligeable de deux cents millions a été atteint. Deux ans plus tard, nous en avons atteint trois cents, c’est-à-dire que si la tendance se poursuit ainsi, d’ici 2021, nous devrions atteindre quatre cents millions. Je ne serais pas surpris puisque le chiffre à la date de publication de l’article est de trois cent quarante millions.

Je suis complètement sceptique sur Citoyen étoile. Je pense que ce ne sera jamais un jeu complet, mais une sorte de jeu en tant que service perpétuel où le contenu continuera à être créé tant que les gens continueront à acheter des navires et à croire au rêve d’un homme qui a vendu la Lune en plusieurs fois et qui continue de collecter des dividendes. Je ne peux pas prédire exactement ce qui sortira d’ici ou quand cela sortira, mais cela me cause une indifférence totale étant donné la quantité d’options que nous avons dans l’industrie et le temps dont nous disposons pour les jouer. Je n’en vois tout simplement pas l’intérêt, alors pendant qu’ils attendent et croient, je vais prendre un Élite dangereuse, qui d’ailleurs en vaut la peine.