Star Citizen dépasse 317 millions de dollars dans sa campagne de financement

Citoyen étoile C’est un nom à peine inconnu des habitués de l’industrie du jeu vidéo. Le projet de Jeux Cloud Imperium, en plus d’être l’un des plus ambitieux du secteur interactif, il est populairement connu grâce à son statut de titre avec le plus grand financement participatif de l’histoire du média; un qualificatif qui s’installe au fil du temps sans aucun retard. En ce sens, malgré le passage des mois et l’éloignement encore apparent de sa sortie finale, la création continue de recevoir support populaire incroyable, qui a permis dépasser une nouvelle marque dans son financement.

Plus précisément, selon ce qui a été rapporté par Twinfinite, le jeu vidéo a déjà dépassé 317 millions de dollars levés, ce qui représente une augmentation de trois millions par rapport au dernier chiffre publié en septembre. Aussi, cela symbolise une croissance de plus de 50 millions de dollars par rapport à la somme qui a été combinée en janvier de l’année en cours, ceci étant une démonstration supplémentaire de la colossalité du soutien de la production. D’un autre côté, 2853681 personnes Ce sont eux qui ont permis d’atteindre un tel nombre titanesque, dont la croissance ne semble pas trouver de parallèle.

Citoyen étoile, on s’en souvient, il n’a pas encore de date de sortie, tout comme Escadron 42, sa variante soloIl n’a pas non plus de jour de sortie. Même comme ça, Nuage Imperium s’assure que le projet ce n’est pas un château dans les airs, ils déclarent donc que tout ce qui a été promis lors de son développement sera rempli.

