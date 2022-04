Star +: ce sont toutes les premières qui arrivent en mai

Étoile+ est l’une des plateformes de streaming qui a présenté un nouveau catalogue pour le mois de mai et souhaite une nouvelle fois obtenir la plus large audience. Désormais, la société proposera des séries, des films et des divertissements généraux destinés à un public adulte et aux amateurs de sport.

+ Premières sur Star+ en mai

Justice pour Malik Oussekine | Film

Première de la série : 11 mai

Le drame a été créé et réalisé par Antoine Chevrollier. Il est basé sur une histoire vraie et est le premier film dramatique qui raconte les horribles événements survenus dans la nuit du 5 décembre 1986 à Paris (France), qui ont entraîné la mort de Malik Oussekine (Sayyid El Alami) et les conséquences pour sa famille : sa mère Aïcha (Hiam Abbas), ses frères Ben Amar (Malek Lamraoui) et Mohamed (Tewfik Jallab), ses sœurs Fatna (Naidra Ayadi) et Sarah (Mouna Soualem), et Miloud (Slimane Dazi), sa fratrie ‘ père de substitution depuis la mort de son père.

La bande dessinée comporte huit épisodes d’une heure qui emmènent les téléspectateurs dans un voyage dans les années 1980, montrant comment la mort d’un jeune homme a affecté la société française.

-La chose à propos de Pam | Film

Première : mercredi 25 mai

Étoile+ présente la bande dessinée réalisée par et interprétée par la lauréate Renée Zellweger. Le film met l’accent sur le crime brutal de son mari Russ. Russ est alors disculpé et un nouveau procès mènera à une série d’événements qui révéleront un complot diabolique impliquant l’amie proche de Betsy Faria, Pam Hupp.

– Visage de poupée | Série

Première : mercredi 11 mai

La deuxième saison suit Jules (Kat Dennings) et ses amis : après la pandémie, après le chagrin d’amour et sur le point d’avoir 30 ans. Maintenant qu’elle a retrouvé ses amis, Jules doit équilibrer le maintien de son groupe pendant que chaque femme s’engage sur la voie de son prochain chapitre et d’une relation plus profonde avec elle-même.

Compétition officielle | Film

Première : 20 mai

Le film réalisé par Mariano Cohn et Gastón Duprat, se concentrera sur un millionnaire qui, en quête de transcendance et de prestige social, décide de faire un film qui laisse une trace. Pour ce faire, il embauche les meilleurs : une équipe stellaire composée de la célèbre cinéaste Lola Cuevas (Penélope Cruz) et de deux acteurs bien connus, détenteurs d’un énorme talent, mais avec un ego encore plus grand : l’acteur hollywoodien Félix Rivero (Antonio Banderas ). ) et l’acteur de théâtre radical Iván Torres (Oscar Martínez).

Le valet | Film

C’est un film qui raconte la vie d’une star de cinéma mondialement connue, Olivia (Samara Weaving) fait face à un désastre de relations publiques lorsqu’un paparazzi prend une photo avec son amant marié, Vincent (Max Greenfield). Le valet dédié Antonio ( Eugenio Derbez ) apparaît accidentellement sur la même photo et est engagé pour se faire passer pour le nouveau petit ami d’Olivia comme alibi.

Cette comédie romantique aux multiples confusions fait se heurter deux mondes et leurs cultures. À leur tour, Olivia et Antonio commencent à mieux se connaître sous tous les aspects.

ensembles

Law & Order : Ornize Crime

Première : 4 mai

Christopher Meloni reviendra en tant que détective Elliot Stabler pour une nouvelle saison intense axée sur l’obscurité du crime à New York. Après une décennie, Stabler retourne au NYPD pour lutter contre le crime organisé tout en reconstruisant sa vie après une perte personnelle dévastatrice.

La ville et le département de police ont radicalement changé en son absence, mais avec l’aide de son groupe de travail d’élite, Stabler risquera tout pour éliminer les organisations criminelles les plus infâmes et les plus dangereuses de la ville.

Saison 1 (complète) maintenant disponible sur Star+.

Il fait toujours beau à Philadelphie | Série

La comédie racontera la vie de quatre amis qui possèdent et exploitent un bar dans le sud de Philadelphie, essayant de maintenir l’équilibre des pouvoirs entre leur entreprise et leur amitié, une tâche qui n’est pas facile, puisque chacun d’eux a tendance à s’emballer seul par leurs intérêts personnels, ce qui génère des situations inconfortables qui menacent de détériorer leurs relations personnelles.

Dans la quinzième saison, le gang traverse un nouveau défi après le sillage sismique de Covid-19 et toute l’année 2020. Désormais, ils devront faire face aux conséquences et décider de ce qu’ils deviendront dans le bouleversement culturel de 2021.

andain | Série

Première : mercredi 18 mars

Basée sur la série télévisée et le long métrage « Swat » de 1975, la série policière se déroulant dans la ville de Los Angeles explore la politique, les controverses et les relations amoureuses au sein du groupe de travail.

Une bande d’action dramatique qui a un look réaliste, sensible et unique, la loyauté qui existe entre un groupe d’hommes et de femmes courageux qui font partie de l’unité d’élite SWAT (Special Weapons and Tactics) du Los Angeles Police Department (LAPD), dévoués à mettre leur vie en danger pour le bien-être et la sécurité de leur communauté.

