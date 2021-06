Star + Amérique latine remporte la Copa Libertadores

Un nouvel acteur arrive dans l’industrie du streaming le 31 août prochain et il viendra avec tout : Étoile + Amérique latine a officiellement révélé plus de détails sur son service et surpris les fans de sport car il a annoncé que comprendra des événements ESPN en direct sur votre plateforme. De la Copa Libertadores aux ligues les plus célèbres d’Europe. Sachez tout ce que le catalogue aura!

Il s’agit d’une nouvelle étape dans le projet de Disney de déplacer la plupart de ses contenus vers le streaming. En plus de fermer au moins 100 chaînes de télévision pour déplacer leurs productions et disposer de Disney+ pour le divertissement des enfants, prépare le débarquement de Star + avec des propositions destinées à un public plus adulte. Pour ce faire, l’entreprise jouera une carte-clé avec ses retransmissions sportives.







Christine McCarthy, premier vice-président exécutif et directeur financier de The Walt Disney Company, a confirmé la nouvelle et a même assuré que le lancement est prévu en fonction d’événements sportifs. « Déplacer le lancement à la fin de l’été nous permet de nous appuyer sur un calendrier sportif solide, qui comprend le retour des ligues de football européennes et de la Premier League, définissant les matches de la Copa Libertadores, ainsi que l’US Open. »a-t-il déclaré lors du rapport sur les résultats du deuxième trimestre en mai.

Star + Latin America remporte la Copa Libertadores et les meilleures ligues européennes

Le forfait de diffusion en direct comprend également : Premier League, La Liga, MLB, NHL, rugby, tennis, golf, cyclisme, boxe Oui MMA. À son tour, il aura les nouvelles de Centre sportifr et série documentaire de ESPN. Pour le moment, l’UEFA Champions League n’a pas été ajoutée à la liste, qui au Mexique et au Brésil sera diffusée sur HBO MAX à partir de l’année prochaine.

Disney n’a pas non plus divulgué quels événements seront exclusifs à la plateforme et lesquels resteront sur le fil. Il en sera de même avec d’autres types de contenus comme les saisons complètes des Simpson, This is Us ou The Walking Dead. Le prix de l’abonnement n’a pas été dévoilé non plus, mais il y aura une remise pour ceux qui ont déjà Disney +.