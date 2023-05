Star + a présenté la bande-annonce de décembre 2001, un nouveau thriller politique argentin

Série

« Décembre 2001 » est un nouveau thriller politique argentin basé sur la plus grande crise économique du pays. Découvrez la première bande-annonce officielle !



©Étoile+Décembre 2001

Les séries ou films basés sur des histoires vraies sont déjà monnaie courante sur les plateformes de streaming. Mais maintenant, Star + a choisi non seulement d’apporter une véritable intrigue à son catalogue, mais qu’il s’agit d’un pays. C’est pour ça que, Le 7 juin, ils seront présentés en première mondiale, Décembre 2001.

Avec un total de six épisodes de 40 minutes, Décembre 2001 est un thriller politique basé sur le livre Le palais et la rue de Miguel Bonasso. La série raconte, à travers ses chapitres, comment il en est venu à l’une des crises les plus profondes de l’histoire argentine. Et voilà que Star + a sorti la première bande-annonce officielle, son synopsis et l’affiche de cette production.

Synopsis officiel de décembre 2001 :

Composé de six épisodes de 40 minutes, « Décembre 2001 » est basé sur le livre « El palacio y la calle » du journaliste Miguel Bonasso et dénoue, à partir de la fiction, les faits d’un moment transcendantal de l’histoire argentine. La série suit Javier Cach (Cremonesi), un militant politique qui travaille comme conseiller du chef d’état-major, dans un gouvernement erratique aux mains de l’Alliance. Tout au long de l’histoire, les convictions et les désirs de Cach doivent céder la place aux troubles permanents auxquels l’expose la pratique gouvernementale, et affronter l’une des pires crises économiques, politiques et sociales que le pays ait connues de son histoire, avec la démission précoce d’un président, la mort de dizaines d’Argentins à cause de la répression policière, une société qui s’est fait retirer ses économies et l’exception historique de cinq présidents en une semaine.

Bande annonce officielle de décembre 2001 :

Affiche officielle de décembre 2001 :

Distribution de décembre 2001 :

Luis Luque est Chrystian Colombo

Diego Cremonesi est Javier Cach

Nicolás Furtado est Franco Musciari

Jean Pierre Noher est Fernando de la Rúa

Luis Machin est Domingo Cavallo

Cesar Troncoso est Eduardo Duhalde

Fernán Miras dans le rôle de Carlos « Chacho » Álvarez

Jorge Suárez est Adolfo Rodríguez Saa

Manuel Callau est Raúl Alfonsín

Cecilia Rossetto est Inés Bruno

Manuel Vicente est Ramón Puerta

Alejandra Flechner dans le rôle de Hilda « Chiche » Duhalde

Vando Villamil est Carlos Ruckauf

Ludovico Di Santo est Antonio de la Rúa

Sergio Prina dans le rôle d’Hector « El Toba » Garcia

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?