Stanley Tucci brise le silence sur son diagnostic de cancer

À 60 ans, Stanley Tucci a endossé une grande variété de rôles dans toutes sortes de films, quels que soient leur envergure ou leur budget, ce qui en a fait l’un de ces acteurs facilement reconnaissables même lorsque beaucoup ne connaissent même pas son nom.

D’un père aimant et compréhensif dans « Easy A », un impitoyable ouvrier de l’industrie de la mode dans « Le diable s’habille en Prada », à un animateur télé charismatique au service d’une dictature totalitaire dans « The Hunger Games », Tucci peut se définir comme tel. la représentation claire de la phrase « il n’y a pas de petits rôles, seulement de petits acteurs ».

Pour la première fois depuis qu’il a reçu un diagnostic de cancer il y a trois ans, Stanley Tucci a partagé quelques mots sur la façon dont il a fait face à cette terrible maladie lorsque les médecins ont découvert une tumeur à la base de la langue, suscitant une grande inquiétude car il comptait déjà avec des antécédents expérience sur le sujet.

La première épouse de Tucci est décédée d’un cancer, c’est pourquoi l’acteur a exprimé à quel point il était horrible d’être témoin de sa souffrance pendant les années que dura son traitement. L’acteur a également assuré que la maladie « vous rend plus terrifié et moins terrifié à la fois », en plus de se sentir beaucoup plus vieux après avoir terminé son traitement sans possibilité de retour de la maladie.

« Les enfants allaient bien, mais c’était difficile pour eux. J’ai eu une sonde d’alimentation pendant six mois. Je pouvais à peine me rendre à l’obtention du diplôme d’études secondaires des jumeaux », a commenté Stanley Tucci dans son entretien avec le magazine Vera. «Je me sens beaucoup plus vieux qu’avant de tomber malade. Mais vous voulez quand même continuer et finir les choses », a-t-il conclu.

Stanley Tucci travaille actuellement à la production de deux mini-séries et à la pré-production de « L’homme qui a sauvé Paris », l’histoire du propriétaire d’un bordel parisien chargé d’améliorer l’image de la ville après l’occupation de les nazis. En 2022 sortira « The King’s Man », une préquelle de la saga « Kingsman » dans laquelle il jouera un rôle similaire à Mark Strong dans le rôle de Merlin.