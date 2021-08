Stand Up to Cancer TV spécial rendra hommage à Chadwick Boseman

de Marvel Panthère noire la star Chadwick Boseman sera honorée dans le cadre du Lutter contre le cancer collecte de fonds, et verra la femme du défunt acteur apparaître avec le comédien Anthony Anderson pour faire quelques commentaires. Même maintenant, les fans de l’acteur n’ont toujours pas tout à fait accepté la perte d’un acteur aussi doué après sa mort d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans. Boseman a été entendu cette semaine pour une dernière fois dans le rôle de T’Challa. dans une performance vocale qu’il a enregistrée juste avant son décès à Et si… de Marvel ?, qui a vu les fans se souvenir une fois de plus de l’acteur.

Cette année’ Lutter contre le cancer sera le septième événement télévisé biennal et sera diffusé sur diverses plateformes aux États-Unis et au Canada le 21 août à 20 h HE, y compris la diffusion en direct de certains modèles. L’association a rendu hommage à Panthère noire star Chadwick Boseman dans une déclaration, ainsi que de mettre en évidence une grande partie d’une menace que le cancer du côlon peut être s’il n’est pas détecté à ses tout débuts, et même alors, il s’agit de l’une des formes de cancer les plus agressives.

« Chadwick Boseman a été alimenté par un objectif et a cherché à atteindre cet objectif par l’écriture, la réalisation, l’action et l’activisme. Sa performance éclatante est survenue lorsqu’il s’est glissé dans la peau de Jackie Robinson en 42, mais c’est dans son prochain rôle en tant que James Brown dans Get On Up qui le distinguera en tant qu’homme de premier plan de l’industrie, recevant de nombreuses distinctions pour son interprétation magistrale. . Il a ensuite joué le rôle-titre de Marshall, qui a suivi un jeune Thurgood lors d’une affaire déterminante pour sa carrière. Boseman a rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que super-héros africain « Black Panther » dans Captain America : guerre civile, avant de mettre le personnage au premier plan de son propre film solo, Panthère noire, qui a reçu des éloges de la critique, a battu des records mondiaux au box-office et a eu un impact social et culturel ressenti dans le monde entier. Le film a reçu sept nominations aux Oscars, dont la toute première nomination de Marvel pour le meilleur film. »

« Boseman a remporté le NAACP Image Award for Outstanding Actor in a Motion Picture, et le Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture aux côtés de l’ensemble du film. En 2019, Boseman a joué dans 21 ponts, qu’il a produit aux côtés de son partenaire Logan Coles, à travers leur shingle X•ception Content. L’année dernière, il est apparu dans Da 5 sangs, réalisé par Spike Lee, lauréat d’un Oscar, dans le rôle du soldat tombé « Stormin’ Norman ». Dans Le bas noir de Ma Rainey, une adaptation à l’écran de la célèbre pièce d’August Wilson, Boseman a joué le rôle de « Levee ». Sa performance captivante lui a valu une nomination aux Oscars et a remporté le NAACP Image Award, le Critics’ Choice et les Screen Actors Guild Awards, ainsi que de nombreux autres. »

« Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes combinés aux États-Unis. Aux États-Unis, les Noirs ont 20 % plus de chances de recevoir un diagnostic de cancer du côlon et 40 % plus de risques d’en mourir. Avec un dépistage de routine , le cancer colorectal est l’un des cancers les plus évitables et est battable dans 90 % des cas lorsqu’il est détecté tôt. Stand Up To Cancer continue de financer la recherche sur le cancer colorectal et les efforts de sensibilisation au dépistage, à la détection précoce et à la prévention du cancer colorectal. Mois de la sensibilisation en mars, SU2C a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation du public pour accroître la sensibilisation et les dépistages dans les communautés médicalement mal desservies. »

Vous pouvez voir l’hommage à l’écran à Chadwick Boseman sur le Lutter contre le cancer événement, ainsi que de voir sa dernière apparition à T’Challa dans l’épisode actuel de Et si… de Marvel ? sur Disney+

