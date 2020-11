Stand by Me Star Wil Wheaton trouve qu’il a agi comme traumatisant après des expériences d’enfance

Hollywood regorge d’histoires d’enfants stars qui ont brûlé trop rapidement et trop vivement, menant à une vie fâchée d’adulte. Un ancien enfant star qui a pu garder sa vie stable et profiter d’une carrière réussie en tant qu’adulte est Soutenez-moi star Wil Wheaton. Mais comme l’acteur l’a révélé à Metro UK, ses expériences d’enfance ont définitivement eu un effet négatif sur sa vie, allant même jusqu’à décrire le processus d’agir comme « déclencheur » et « traumatisant ».

«Je ne suis pas particulièrement intéressé par le fait d’être un acteur devant une caméra, cela n’a jamais été mon choix. Quand j’étais enfant, mes parents m’ont forcé à devenir acteur, ce n’était jamais quelque chose que je voulais faire. Tout au long de mon enfance, j’ai supplié ma mère d’arrêter de me forcer à passer des auditions, de me laisser être un enfant et elle ne m’a jamais entendu. C’était vraiment important pour elle que je devienne célèbre pour qu’elle puisse être la maman de l’acteur célèbre et ça a été nul. Ce choix m’a coûté ma relation avec mes parents et par conséquent, je n’aime pas vraiment jouer à la caméra. C’est un peu déclencheur et un peu traumatisant. «

Le succès de Soutenez-moi lancé Wil Wheaton avec le reste de la distribution du film dans le statut des stars du jour au lendemain. Le jeune acteur a poursuivi ce projet avec un autre qui semblait être un slam dunk, du moins sur le papier. Wheaton a rejoint le casting de Star Trek: la nouvelle génération dans le rôle de Wesley Crusher, un adolescent précoce qui finit souvent par sauver la situation par hasard ou par plumet.

Le personnage de Wesley est souvent décrit par Star Trek fans comme un type « Mary Sue » qui sauve constamment et improbablement la situation. Wheaton a dû endurer beaucoup de moqueries au fil des ans en relation avec son rôle de Wesley. Dans La théorie du Big Bang, où l’acteur est apparu comme lui-même à travers de nombreuses saisons, Wheaton lui-même a participé à se moquer de Wesley Crusher.

Alors que son travail d’acteur a laissé l’acteur avec des sentiments d’amertume, Wheaton a trouvé une résurgence de carrière réussie en tant qu’hôte, podcasteur, producteur et acteur occasionnel. Grâce à sa nouvelle vie, Wheaton a fait la paix avec son passé et la manière dont ses expériences de vie ont informé la personne qu’il est aujourd’hui.

«Si j’avais été soutenu par mes parents au lieu d’être manipulé et contrôlé par eux, je partagerais [my dreams] avec eux en ce moment et je ne le suis pas parce qu’ils n’ont pas du tout soutenu mes rêves à ce sujet … Quand les gens découvrent que mon enfance était incroyablement abusive et que rien de tout cela n’était mon choix, parfois j’entends des gens, » Oh, je me sens tellement triste d’avoir aimé ton travail d’enfant « . «Je ne veux pas que quiconque se sente jamais comme ça. Le travail est bon, je suis bon dans ce domaine, j’étais un bon enfant acteur mais j’ai été maltraité et j’avais beaucoup de mal et cela a informé mon personnage. «

Sujets: Stand By Me, Star Trek: The Next Generation, Big Bang Theory