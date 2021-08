Stand by Me est sorti il ​​y a 35 ans et est devenu l’héritage de River Phoenix

En tant que l’un des auteurs d’horreur les plus grands et les plus prolifiques de tous les temps, il est toujours surprenant que certains des films les plus appréciés et les plus connus de Stephen King ne présentent pas de personnages dotés de pouvoirs surnaturels, de vampires ou d’autres monstres des profondeurs les plus sombres de l’esprit de l’auteur. , mais ce ne sont que des histoires sur les gens . Film de passage à l’âge adulte Soutenez-moi, basé sur la nouvelle de King Le corps, est l’un de ses films les plus aimés, et étant sorti il ​​y a 35 ans, il a continué à inspirer des références dans de nombreux autres films et émissions de télévision, y compris Les Simpsons, qui l’a présenté dans leur série Treehouse of Horror, et plus récemment Choses étranges, qui tire très fortement de l’ambiance King.

Le film est devenu un classique instantané à sa sortie, principalement en raison des performances de ses jeunes protagonistes, Corey Feldman, Jerry O’Connell, Wil Wheaton et Rivière Phénix. Alors que Corey Feldman était déjà apparu dans un certain nombre de films de premier plan tels que Gremlins et Les Goonies, la grande rupture de River Phoenix serait Stand By Me à l’âge de 14 ans, et sa performance en tant que Chris Chambers le verrait instantanément annoncé comme l’un des plus grands futurs acteurs de la génération. Cependant, seulement sept ans plus tard, la vie de Phoenix sera écourtée lorsqu’il décède d’une surdose accidentelle de drogue en 1993. Il n’avait que 23 ans au moment de sa mort.

Soutenez-moi est devenu le film auquel tout le monde ferait référence en examinant la carrière tragiquement courte de Phoenix, grâce à sa performance dominante en tant que leader du groupe central d’enfants. Même à l’âge de 14 ans, l’acteur avait une manière si mature de jouer, créant un personnage qui pouvait être à la fois sûr de lui et vulnérable et endommagé en même temps. Il n’y avait pas d’autres acteurs de l’époque, ou dans de nombreux cas depuis, qui pourraient apporter à un rôle ce que Phoenix pouvait, et même avec des gens comme Kiefer Sutherland dans les seconds rôles, c’est Phoenix qui sera toujours la vedette du film. .

On pourrait dire quelque chose de similaire de Stephen King lui-même. Pour toutes les horreurs qu’il a fournies au fil des ans, de Le brillant et CE, à travers la vision apocalyptique de Le stand et le huitième tome épique La tour sombre saga, King a toujours dit que son écriture concernait les gens et comment ces gens sont affectés par ce qui leur arrive dans les histoires. Ceci est entièrement exposé dans Soutenez-moi, comme l’amour de King pour montrer les horreurs quotidiennes de l’enfance et la résilience des enfants à les surmonter, qu’il s’agisse d’intimidateurs brandissant des couteaux ou de clowns extraterrestres mangeurs de chair. Dans Soutenez-moi, c’est l’attrait sombre de la mort qui est disséqué, et comment lorsque les enfants découvrent la mort de première main, c’est quelque chose qui peut être mis de côté mais jamais oublié.

Trois décennies et demie plus tard, les performances, l’histoire et l’héritage de Soutenez-moi est parfaitement intact et si quelque chose n’a fait que croître au fil des ans. Contenant l’une des rares représentations de River Phoenix, qui se serait tenu aux côtés de certains des plus grands acteurs travaillant à Hollywood aujourd’hui, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le film est encore plus emblématique maintenant qu’à sa sortie, et il s’agit d’un autre de ces films classiques qui font des années 1980 une période si chaleureusement rappelée par ceux qui les ont vécues.

Sujets : Stand by Me

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.