Stan Lee Way dévoilé dans le Bronx

Il y a des légendes, et puis il y a Stan Lee. À sa mort en 2018, il n’a pas seulement laissé une marque, il a laissé un héritage qui a changé le cinéma en termes de portée et d’échelle de ce qui est réalisable. Il a également laissé un grand vide dans le cœur de millions de fans de Marvel, de cinéphiles, de fans de bandes dessinées en général – il y avait des gens qui n’avaient jamais vu un film Marvel de leur vie et qui savaient qui était Stan Lee. Hier, il est devenu une partie de la vie d’une manière différente, acheter une rue dans le Bronx, New York, co-nommé après lui comme Stan Lee Way.

Une rue du Bronx à New York a été co-nommée en l’honneur de la légende de la bande dessinée Stan Lee ???? Lee a grandi dans le Bronx et est allé au lycée Dewitt Clinton Repose en paix ???? pic.twitter.com/LKiGgeMNYx – Elite Media Group (@TheEliteMedia_) 11 juin 2021

Stan Lee Way a été officiellement révélé hier et se trouve sur University Avenue, entre West 176th st et Brandt Place dans le Bronx, où il a grandi. Bien que né à Manhattan, Lee et sa famille ont déménagé au 1720 University Avenue quand il était adolescent, et il a fréquenté le lycée DeWitt Clinton, qui l’a honoré à sa manière en faisant assister ses étudiants en beaux-arts à l’inauguration. L’un de ces étudiants a commenté l’influence de Lee sur ceux qui fréquentent l’école maintenant, disant à Bronx News 12 que l’école est pleine de ses portraits et comment « c’est une inspiration comme si vous ne saviez jamais ce qui pourrait sortir du Bronx ».

Pendant ses études à DeWitt, Lee est devenu un fan d’écriture créative, et à l’âge de 15 ans, selon Lee lui-même dans le livre L’homme derrière Marvel, il a participé à un concours de rédaction avec le New York Herald Tribune, et l’aurait soi-disant remporté trois fois de suite avant d’être invité par le journal à laisser quelqu’un d’autre gagner et essayer de trouver un emploi dans l’écriture professionnelle. Il semble que le commentaire ait été pris au pied de la lettre car ce n’est qu’un an plus tard que Lee a obtenu son diplôme à l’âge de 16 ans et a rejoint le WPA Federal Theatre Project. À partir de là, le reste est la matière dont sont faits les rêves.

Malgré sa mort le 12 novembre 2018, il a pu participer à presque tous les films de Marvel Cinematic Universe jusqu’à la fin de la phase 3 ; en tant que producteur sur beaucoup, comme apparitions en caméo dans autant, et dans l’esprit dans chacun d’eux. Ses derniers caméos ont été enregistrés avant les films, ce qui signifie que même s’il n’a jamais vécu jusqu’à l’apogée de la saga Infinity qu’il a contribué à apporter au monde, il était toujours là à l’écran comme toujours. Tout en travaillant dans l’industrie de la bande dessinée et du cinéma, Lee a passé de nombreuses années à vivre à Los Angeles, où il est décédé, la création de Stan Lee Way dans le Bronx est un moyen de s’assurer que les origines de son histoire sont toujours mémorisées, tout comme ses personnages.

Alors que Marvel se prépare à nouveau à reprendre le box-office avec la phase 4 du MCU, les créations de Lee ont beaucoup plus à faire dans les années à venir et qui sait, peut-être même pour de nombreuses générations à venir. Excelsior en effet.