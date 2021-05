Stan Lee et son apparition dans la bande-annonce de ‘Venom: Let There Be Carnage’

Après la bande-annonce officielle du prochain film de merveille, Venom: Que le carnage soit, l’apparence de Stan Lee.

La première bande-annonce de « Venom: Let There Be Carnage » comprenait une série d’œufs de Pâques qui laissaient les fans dans l’attente du matériau. Parmi les références figuraient de nombreux hochements de tête Homme araignée déjà ‘Avengers’, bien que le film n’ait pas été confirmé pour avoir lieu dans le MCU.

Références dans la bande-annonce de Venom Carnage Released #VenomLetThereBeCarnage • Nous avons une référence Stan Lee au magasin de Mme Chen

• Le journal présenté dans la bande-annonce est le même «Daily Bugle» des films Spider-man de Sam Raimi pic.twitter.com/4EE96uZcZg – ANDRU ★ (@andrugeek)

La bande-annonce du deuxième volet de ‘Venom’ a montré la dynamique entre Eddie (Tom Hardy) et Venom, ainsi que le premier regard sur Carnage. Bien que le clin d’œil à Stan Lee se soit également démarqué.

Le créateur légendaire de bandes dessinées Marvel et ses camées dans les films de la franchise sont déjà devenus une icône dans les films sortis depuis 2000. Stan Lee est décédé en 2018, qui a fait son apparition dans ‘Avengers: Fin de partie’ dans son dernier.







Parce que «Venom: Let There Be Carnage» n’a commencé à tourner que longtemps après la mort de Lee, il n’y avait aucune chance que le créateur ait une apparition dans le film, cependant, la bande-annonce du film montrait une référence au film. Écrivain emblématique montrant son visage sur une couverture de magazine quand Eddie entre dans un dépanneur.

Pour le moment, « Venom: Let There Be Carnage » devrait sortir le 24 septembre 2021.