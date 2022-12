Stan Lee aurait 100 ans et Marvel se souviendra de lui avec un documentaire sur Disney+

Disney+

Stan Lee était le cerveau créatif de Marvel et une véritable inspiration pour plus d’une génération. On se souviendra de lui avec un documentaire sur Disney+ !

Stan Lee c’était un homme à la créativité débordante qui l’a amené à créer un univers de personnages qui ont façonné merveille, cette fabrique de héros et de méchants qui a aujourd’hui conquis l’industrie cinématographique hollywoodienne. L’homme qui a rendu tout cela possible n’est plus parmi nous, mais aujourd’hui il aurait cent ans et en Disney+ ils veulent se souvenir de lui comme il le mérite.

Parmi les créations de Stan Lee Des personnages qui font partie de l’iconographie universelle tels que Spider-Man, les X-Men, Iron Man, Thor, Doctor Strange, Daredevil, Les Quatre Fantastiques, l’Incroyable Hulk, les Vengeurs, Black Panther, Silver Surfer et Nick Fury se démarquent. en plus de son intrusion dans le monde du manga avec Heroman et le scénario de la série Ultimo. Une fois, il fut même invité par Bandes dessinées DC pour recréer les personnages de son marque rivale.

Stan Lee était une véritable légende

Stan Lee Il a accordé une grande importance à l’humanisation de ses personnages, donnant à chacun d’eux un point faible, en plus de les rendre plus racontables en ce sens. Le cerveau derrière merveille Il a également donné à ses créations des noms et prénoms commençant par la même lettre pour faciliter leur mémorisation : Peter Parker, Reed Richards, Bruce Banner, Otto Octavius, Stephen Strange et Matt Murdock, entre autres.

L’homme qui a façonné merveille depuis qu’il a rejoint l’entreprise à la fin des années 1940 alors qu’elle s’appelait encore Bandes dessinées opportunes il était sur le point de quitter ce travail dans les années 1960 lorsque sa femme lui a proposé de créer la bande dessinée dont il avait toujours rêvé. Ensuite, l’auteur emblématique a donné vie aux Fantastic Four, la première famille de super-héros, ce qui était une étape vers le grand succès qui allait lui arriver. Stan Lee dans son parcours professionnel Disney+ montrera dans un documentaire spécial en 2023.

Stan Lee Il est né le 28 décembre 1922 et aurait 100 ans aujourd’hui. Son surnom parlait de son importance dans la culture d’aujourd’hui : « L’homme ». Il est apparu dans différents camées dans tous les films produits par merveille et sa façon simple et humble de parler en faisait un personnage attachant qui avait la parole marque déposée inoubliable: « Excellent! ». comme il dit merveille avant le documentaire « C’était 100 ans de rêves et de création » c’est pourquoi l’émission qui lui rendra hommage est incontournable.

