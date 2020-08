STALKER 2 proposera le ray tracing, 120 FPS et la prise en charge 4K pour la Xbox Series X

On approche déjà de la fin de la génération et on voit à quoi ressemblent les titres Le dernier d’entre nous 2 ont réalisé avec le Matériel Actuellement, les attentes quant aux raisons pour lesquelles cela pourrait se matérialiser avec les prochaines consoles ne sont pas exactement faibles. Le désir allusif de découvrir la puissance technique et graphique que la PlayStation 5 et la Xbox Series X apporteront est une réalité tangible, surtout maintenant que de plus en plus d’études discutent de la façon dont ces plates-formes seront une véritable révolution pour le médium. Ainsi, nombreux seront les titres qui bénéficieront de votre offre, comme cela se produira avec STALKER 2.

À cet égard, la semaine dernière, il a été annoncé que le titre sera exclusif aux consoles pour la prochaine machine Microsoft lors de son lancement. Il est impératif de le souligner car l’entreprise a récemment approfondi un peu plus ce que cette disponibilité apportera, y compris traçage de rayons et prise en charge de l’Ultra HD 4K. “Les jeux créés avec le kit de développement Xbox Series X sont conçus pour tirer parti des capacités uniques de la Xbox Series X. Ils afficheront des temps de chargement, des visuels et une sensibilité inégalés, ainsi qu’une fréquence d’images allant jusqu’à 120 FPS“ont-ils mentionné.

Certes, c’est une déclaration très prometteuse, qui vous incitera non seulement à vouloir revenir à la franchise pour tout ce qui est inhérent, mais aussi pour le plaisir visuel prévisible qui sera. Pourtant, nous devons attendre STALKER 2 Il arrive sur le marché pour le voir de première main et, pour le moment, le titre n’a pas de date de sortie pour PC ou Xbox Series X, bien que l’on sache qu’il arrivera en 2021.

