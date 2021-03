Stalker 2: Les développeurs promettent de nombreuses branches et des fins différentes

En mai 2018, le studio ukrainien GSC Game World connuqui traitent Stalker 2 une nouvelle ramification de la célèbre série de survie autour de la catastrophe de Tchernobyl est en cours de développement. À cette époque, cependant, le travail était encore à un stade très précoce de développement, c’est pourquoi il n’y avait pas de détails sur le titre du point de vue de la première personne.

Stalker 2: tracé non linéaire avec de nombreuses fins différentes

En attendant, il y en a déjà un premier bande annonce officielle pour «Stalker 2», qui nous donne un petit aperçu de l’atmosphère dense de la fin des temps. Les joueurs devraient également l’un des plus grands mondes de jeux ouverts jamais eu cela à nouveau dans le Zone d’exclusion de Tchernobyl est situé. Il y en a aussi un tracé non linéaire avec plusieurs fins possibles.

Dans le podcast russe Not Brougth In a Directeur des relations publiques Zakhar Bocharov de GSC Game World entre autres, exactement sur le Linéarité de l’histoire parlé. Selon le développeur, « Stalker 2 » devrait avoir un « Un grand nombre de branches et des extrémités différentes » fonctionnalité. Bocharov n’a pas défini cette information plus en détail dans la conversation. Déjà dans « Stalker: Shadow of Tchernobyl » de 2007, les joueurs avaient des fins différentes, qui pouvaient être positives ou négatives.

Quand Stalker 2 sortira-t-il?

« Stalker 2 » est toujours prévu pour 2021 à la même heure Xbox Series X et le PC apparaissent. GSC Game World n’a pas encore nommé de date de sortie exacte. La sortie peut être un peu plus longue à venir, car le jeu de tir à la première personne atmosphérique a été plutôt calme ces derniers temps. Le titre Xbox Exclusive sortira directement dans le Xbox Game Pass sont disponibles et sont donc gratuits pour les membres de la bibliothèque en ligne.