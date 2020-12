STALKER 2: le teaser du gameplay intégré au moteur montre la tonalité du jeu

C’est ce que les joueurs attendaient: plus d’images animées sur Stalker 2 (STALKER 2) de GSC Game World est sorti. Vous pouvez consulter le teaser ici et avoir une autre impression de la suite!

La bande-annonce publiée via IGN montre les zones détruites de Tchernobyl depuis le Point de vue à la première personne. On se glisse dans la peau du protagoniste Ski. Le but principal du teaser est de transmettre aux fans en attente ce que le Moteur du jeu pouvez. Selon le développeur, il dit:

« Le teaser présente ce à quoi ressemble le jeu: un changement rapide de décor, des paysages inquiétants et un sentiment constant de danger inévitable, accompagné d’une bande-son de guitare adaptée. »

Le moteur équivaut au Unreal Engine 4, tandis que tracé laser pris en charge par le matériel.

Le titre «STALKER 2 Official In-Engine Gameplay Teaser» fait référence au gameplay, mais il s’agit essentiellement de séquences intégrées au moteur du point de vue de la première personne. Nous cherchons donc en vain un gameplay approprié. Mais c’est juste un petit teaser.

Quand STALKER 2 sortira-t-il?

Les jeux « Stalker: Shadow of Chernobyl », « Stalker: Clear Sky » et « Stalker: Call of Pripyat » sont sortis en 2007 et 2009. Maintenant devrait être là 14 ans après la sortie de la première partie, la suite officielle, c’est-à-dire la deuxième partie, suivra.

Le studio de développement ukrainien GSC Game World a annoncé le jeu en 2018, jusqu’à présent, il y a déjà eu une capture d’écran et une première bande-annonce. Le site officiel dit que nous pouvons nous attendre:

« Un mélange unique de jeu de tir à la première personne, de simulation immersive et d’horreur.«

Dans 2021 le jeu devrait alors être disponible pour les consoles Xbox Xbox Series X / S et sur le PC apparaître. De plus, le titre doit faire partie du Xbox Game Pass volonté.

Vous pouvez voir plus de photos et la première vraie bande-annonce du jeu ici:

