Stalker 2 infos complètes 1er Trailer arrive

STALKER 2 a fait ses débuts à l’événement Xbox Games Showcase ce mois-ci

sortant d’une interruption de plus de dix ans dans la série, liée à la Xbox Series X en tant qu’exclusivité du lancement de la console. Le jeu de tir culte refait surface à travers un objectif de nouvelle génération, se ramifiant dans les consoles pour la première fois, avec une bande-annonce de deux minutes de mauvaise humeur. Et avec le développeur qui commence à parler de la portée du projet, nous comprenons également ses premières ambitions sur Xbox Series X.

La version Xbox Series X de STALKER 2 est parmi les rares à s’engager dans la prise en charge du lancer de rayons sur console, selon une liste Microsoft récemment publiée . La Xbox de nouvelle génération intègre un GPU offrant un traçage de rayons accéléré par le matériel, que GSC Game World cherche à exploiter dans son monde ouvert.

Xbox Series X, avec une sortie PC simultanée

Le studio derrière STALKER 2, GSC Game World, décrit sa prochaine aventure comme un “mélange unique de FPS, de simulation immersive et d’horreur”, vantant un monde ouvert de taille et un scénario en branches, avec une marge de manœuvre pour de multiples fins. Le projet présente la même configuration de Tchernobyl à la suite de l’accident nucléaire de 1986, hôte de mutants et de divers dangers.

Il est encore tôt pour la prochaine entrée de STALKER, mais nous comprenons que sa première bande-annonce intégrée au moteur sert de cible pour les visuels sur Xbox Series X. Le jeu exploite Unreal Engine, avec capture de mouvement et photogrammétrie, pour offrir ses progrès visuels. Le titre ciblera également la résolution 4K sur Xbox Series X, selon la liste Xbox.

STALKER 2 n’a pas encore reçu de date de lancement, mais cible la Xbox Series X, avec une sortie PC simultanée. Le titre rejoindra également le service d’abonnement Xbox Game Pass le jour du lancement, rejoignant ainsi plus de 100 titres sur Xbox et PC.

Le premier trailer de STALKER 2 est arrivé

Les merveilles ne cesseront-elles jamais! Le flux NotE3 de Microsoft a apporté la première bande-annonce de STALKER 2 , de tous les jeux. Il est encore difficile pour moi de croire que la suite tant attendue du FPS-RPG post-apocalyptique est vraiment réelle, étant donné que les développeurs GSC Game World ont essentiellement éclaté il y a quelques années, mais de toute évidence, Microsoft est convaincu. Venez regarder la bande-annonce vous-même.

Dans un article de blog , GSC Game World explique que nous allons à nouveau nous défouler autour d’un terrain vague irradié plein de mutants et d’énergie effrayante. «C’est notre monde le plus immersif à ce jour, et nous le créons avec l’amour et la passion que ce cadre mérite», disent-ils.

Ils parlent également d’avoir «réinventé» le système A-Life qui a donné aux PNJ et aux créatures une petite vie à vivre, affirmant que le nouveau A-Life 2.0 «contrôlera l’état du monde et le comportement des personnages et des mutants. , rendant la Zone en constante évolution et vraiment vivante. » Et ils prétendent qu’ils auront des conséquences à court terme sur vos actions ainsi que des conséquences plus dramatiques à travers une histoire en ramification avec «beaucoup de fins différentes». Et oui, tout cela ressemble à Stalker.

Pas encore de mot ferme sur la date à laquelle il arrivera, mais l’annonce d’aujourd’hui a confirmé que ce sera également sur Xbox Series X.

Nous avons appelé STALKER: Shadow Of Chernobyl l’un des meilleurs FPS , et c’est le cas. Mais si c’est un vieux chapeau pour vous, envisagez peut-être de consulter certains des meilleurs mods STALKER . Le mod autonome Anomaly n’est pas loin d’une suite en soi.