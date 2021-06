Stalker 2: Configuration requise connue, votre PC doit le faire

Avec le nouvelle bande-annonce de Traqueur 2qui a été présenté à l’E3 2021 ne sont pas que ça Pré-commandes commencé pour le jeu de tir post-apocalyptique, mais le même Configuration requise est apparu avec. Nous vous montrerons quelles spécifications votre PC doit apporter pour le jeu de tir immersif à la première personne.

Configuration système requise pour Stalker 2

Quiconque a vu les images dans la zone d’exclusion détruite de Tchernobyl peut déjà deviner que « Stalker 2: Heart of Chernobyl » nécessite beaucoup d’efforts pour commencer à reproduire l’apparence du jeu. Néanmoins, ils correspondent exigences minimales fondamentalement une norme de jeu pour de nombreux jeux AAA et ne nécessite aucun équipement de luxe surprenant.

Pour un peu plus de plaisir pour les yeux dans les mondes ouverts pleins de radiations, de méchants mutants et d’anomalies étranges, votre PC doit avoir un peu plus à offrir. le Configuration recommandée avec une double RAM et un CPU et un GPU actuels devraient faire leur travail ici. Cependant, vous avez besoin d’espace sur le disque dur dans les deux cas : une grande quantité 150 Go le jeu est gros et donc un vrai morceau.

Configuration minimale requise pour Stalker 2

Système d’exploitation : Windows 10

Configuration système recommandée pour Stalker 2

Système d’exploitation : Windows 10

Quand Stalker 2 sortira-t-il ? Le tireur apparaîtra sur 28 avril 2022 initialement uniquement pour PC et Xbox Series X/S. Grâce à la collaboration avec Microsoft, « STALKER 2 » sera également inclus dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie. On ne sait pas encore si le jeu apparaîtra également sur PS5.