Stalker 2 a une date de sortie et ça a l’air incroyable

En tant que membre de Vitrine de jeux Xbox et Bethesda était entre autres une première bande-annonce de gameplay pour le titre apocalyptique en monde ouvert Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl montré. On sait aussi enfin quand le jeu sortira. « Stalker 2 » sera activé 28 avril 2022 exclusivement pour Xbox Series X/S et PC. Les joueurs avec une autre console ne pourront pas jouer au titre pour le moment.

Stalker 2 : sortie de la première bande-annonce de gameplay

La première bande-annonce de gameplay publiée jusqu’à présent pour « Stalker 2 » nous montre divers endroits du monde ouvert, dans lesquels l’atmosphère du prédécesseur semble bien capturée. Vous pouvez lancer des vis pour déclencher des anomalies dangereuses et ouvrir la voie à des artefacts précieux. La vidéo montre également que les armes peuvent être personnalisées. Nous avons inclus la bande-annonce du gameplay sous ces lignes.