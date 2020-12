Stalker 2 a maintenant de nouvelles séquences de jeu intégrées au moteur

L’original Stalker est très apprécié pour ses éléments d’horreur, mettant en vedette des créatures mutées créées après la tristement célèbre explosion de l’énergie nucléaire de Tchernobyl. Il y a aussi beaucoup d’ambiance, ce qui est toujours la marque d’un tireur d’horreur stellaire.

Stalker sorti en 2007, il va sans dire: les fans attendaient avec impatience une suite. Ils le font heureusement Stalker 2. Depuis qu’il a été annoncé, le suspense monte.

Comment le développeur peut-il améliorer une recette déjà excellente? Quelles nouvelles menaces mutantes y aura-t-il et comment le gameplay sera-t-il meilleur maintenant que les consoles de nouvelle génération sont sorties? Ces questions ont circulé dans toute la communauté Stalker, mais heureusement, il y a une nouvelle bande-annonce maintenant.

Mieux encore, ce sont de véritables séquences de jeu intégrées au moteur qui donnent aux fans un aperçu de la façon dont Stalker 2 jettera un coup d’oeil. La bande-annonce présente plus de The Zone, dont vous vous souviendrez peut-être si vous avez joué l’original. C’est essentiellement une zone où la catastrophe de Tchernobyl s’est produite, donc naturellement, elle regorge de dangers et de menaces en constante évolution.

Il est clair dans les premières secondes de la séquence embarquée dans le moteur que Stalker 2 aura beaucoup d’environnements visuellement attrayants à traverser et à surmonter. Vous ressentez vraiment un sentiment de désespoir dans l’air ainsi que de suspense car vous ne savez jamais ce qui pourrait ramper au loin.

Puis à la fin, les objets et les débris commencent à léviter vers le haut pour signaler que des «artefacts» sont proches. Ils sont essentiellement ce que recherchent les autres harceleurs pour obtenir des pouvoirs spéciaux. La bande-annonce ne dure pas très longtemps, mais au moins, nous avons enfin une idée de ce à quoi ressemblera cette suite.

Le développeur Monde du jeu GSC a beaucoup d’attentes à satisfaire, ce qui n’est pas une mauvaise chose car cela signifie simplement que les joueurs ont adoré ce qu’ils ont réalisé dans l’original. Pourtant, ils veulent réussir et chercheront à étendre le jeu de plus d’une manière.

Actuellement, Stalker 2 devrait sortir en 2021 pour la Xbox Series X et le PC. Si tu as Xbox Game Pass, vous pourrez ensuite le récupérer gratuitement le premier jour de sa sortie.

L’original avait beaucoup de bonnes choses à faire, des environnements effrayants aux créatures mutantes qui avaient beaucoup de diversité. Si le développeur est capable de maintenir son élan à l’approche de la nouvelle année, les fans de survival-horror vont sûrement se régaler.

Il est également rassurant que le développeur a eu beaucoup de temps pour trouver des moyens d’améliorer la série. Espérons simplement que ce premier look intégré au moteur ne soit pas le dernier des taquineries, car il y a tellement plus à découvrir avant la sortie 2021.