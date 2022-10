Stairway to Hell est un film obsédant bien équilibré

in

Stairway to Hell est un conte obsédant qui montre jusqu’où une mère ira pour protéger sa famille d’une entité démoniaque. Attention!

Échelle vers l’enfer Tout commence par l’arrivée d’une famille composée de parents, d’un garçon et d’une jeune femme. Ce dernier montre peu d’envie de vivre dans ce nouvel endroit qui est gigantesque et semble avoir tout le confort dont ces personnes peuvent avoir besoin, dont une salle de jeux qui surprend le petit Steven qui est enthousiasmé par la nouvelle maison de sa famille.

Dès le début on peut dire que la musique du film accompagne générant une ambiance inconfortable surtout dans une des scènes clés où Ellie, la jeune femme bouleversée, doit descendre un escalier vers un sous-sol où apparemment quelque chose ou quelqu’un attend son. Bien sûr, les circonstances soulevées dans le film obligent Ellie à descendre et tout en ayant une conversation téléphonique avec sa mère, quelque chose se passe.

Keira dit à sa fille de compter chacune des étapes, qui sont dix au total, puis sa fille commence le décompte avec une certaine nervosité dans une séquence qui parvient à se déstabiliser lorsqu’elle passe le dixième nombre et continue à compter. C’est le dernier moment où nous voyons ce personnage dans le film alors qu’il disparaît mystérieusement et sa mère sait que quelque chose ne va pas.

Que feriez-vous pour sauver votre famille ?

Le film dépend beaucoup de la performance de l’actrice Élisée Cuthbert, qui joue Keira, la mère de famille et la femme qui mène une enquête sur les origines de la maison dans laquelle ils vivent, découvrant ainsi une mystérieuse équation mathématique qui détient la clé pour récupérer sa fille d’un lieu plein de mal. L’actrice fait du bon boulot !

Un autre point en faveur du film est la façon dont l’intrigue mêle science et mythologie, chose rarement vue dans un film au ton de Échelle vers l’enfer. Habituellement, la menace est 100% paranormale mais dans ce cas, un homme de science a beaucoup à voir avec ce que cette famille vit dans une maison qui devient finalement un piège mortel pour ce groupe de personnes.

Échelle vers l’enfer il ne révèle pas grand-chose pendant une grande partie du développement de l’intrigue. Keira doit reconstituer la mystérieuse disparition d’Ellie et le public suit chaque étape de cette mère désespérée pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à sa fille et s’il existe un moyen de la ramener là où elle est piégée. La réponse à cette question est essentielle dans l’histoire d’horreur proposée par ce film.

Le film met en vedette Elisha Cuthbert dans Keira Woods, Eoin Macken dans Brian Woods, Abby Fitz dans Ellie Woods, Dylan Fitzmaurice Brady dans Steven Woods, Tara Lee dans Erica et Aaron Monaghan dans le rôle du Dr Fournet, entre autres. Le film est écrit et réalisé par Brendan Muldowney et sortira dans les salles du monde entier 6 octobre.

