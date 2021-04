St. Vincent publie une vidéo rétro pour « La fonte du soleil »

Dans le cadre de la promotion de son nouveau disque, St. Vincent a surpris ses fans aujourd’hui avec un nouveau clip de style rétro pour la promotion de «The Melting Of The Sun», son dernier single.

L’auteure-compositrice-interprète Annie Clark se prépare à la sortie de «Daddy ‘s Home», son sixième album studio, le 14 mai sur le label Loma Vista. Clark aurait déjà présenté un premier regard sur le son de ce matériel à travers la chanson « Pay Your Way In Pain ».

« The Melting Of The Sun » présente un style de photographie rétro avec des néons puissants, responsabilité de la direction de Clark elle-même en collaboration avec Bill Benz, s’annonçant comme un matériau au format betamax, présentant quelques icônes décrites dans les paroles de la chanson. à travers des dessins animés dans le plus pur style de « Schoolhouse Rock ».

Lors d’une conversation avec NME, St. Vincent a expliqué que ce nouvel album avait été inspiré par la sortie de prison de son père après avoir purgé une peine pour un crime en col blanc, en plus de sa collection de disques vinyles des années 1970. cet album comporte de nombreux éléments autobiographiques.

«Je pense toujours à la citation de Picasso:« L’art est un mensonge qui nous fait réaliser la vérité ». Ces histoires sont des choses que j’ai vécues et des manières dont j’ai ressenti. Il m’est difficile de décider ce qui est quoi. Je fais juste le monde. Je ne pense pas trop à le diviser », dit Clark.

La semaine dernière, St. Vincent était l’invitée musicale de l’émission de variétés «Saturday Night Live», interprétant les deux singles de son nouvel album tout en présentant au public lors de ses performances l’esthétique qu’elle emploie tout en faisant la promotion de ce nouveau matériel.