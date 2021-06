St. Vincent publie « Sad But True » pour l’album de la liste noire de Metallica | Garage de pierre

Répéteur WiFi Amplificateur WiFi 1200Mbps Double Bande 5GHz 2.4GHz WiFi Booster, Couvre Jusqu'à 200㎡, WiFi Extender Point d'Accès 4 Antennes Externes, 2 Port Ethernet LAN, Facile à Installation

💖Augmenter la couverture Wi-Fi: Avec quatre antennes omnidirectionnelles bi-bande externes, cet extender wifi étendent le signal jusqu'à 200㎡ et couvrent completement votre chambre, votre balcon et votre garage, et connecte jusqu'à 20 périphériques tels que des PC, des smartphones, des enceintes, des caméras IP, des tablettes,etc. 💖Vitesse de Transmission Wi-Fi de 1200 Mbps: NETVIP booster WiFi adopte la technologie sans fil 11AC pouvant atteindre une vitesse WiFi de 1200 Mbps pour regarder des vidéos et jouer à des jeux plus couramment.La bande de fréquence 2,4 GHz offre une meilleure pénétration, l’autre bande 5,8 GHz évite les interférences et rend le signal plus stable. 💖Répéteur Wi-Fi 3 en 1: Il prend en charge trois modes Répéteur/ Routeur/ Client pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Ce répéteur wifi prend également en charge la configuration à un bouton WPS avec une connexion simple et pratique, adaptée à la maison, aux voyages, au bureau, etc. 💖2 Prots Ethernet: Le WiFi extendeur est conçu avec deux ports Ethernet 10/ 100Mbps et est conforme à la norme IEEE802.11ac/a/b/g/n. Il fonctionne avec la plupart des routeurs et des cartes sans fil du marché et prend en charge les connexions avec les périphériques câblés tel qu' une console de jeux, une télévision ou un lecteur de streaming. 💖Conception Intelligente: La lampe LED intelligente choisit la meilleure position de placement. Les deux côtés du booster sont conçus avec des trous de dissipation de chaleur pour des effets de dissipation élevés, une consommation réduite, un rayonnement faible et une protection de l'environnement.