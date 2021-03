St.Vincent annonce un nouveau single «  Payez votre chemin dans la douleur  »

Saint Vincent continue avec les annonces en prévision de son prochain album studio. A cette occasion, l’auteure-compositrice-interprète américaine aurait lancé une vidéo à travers ses réseaux sociaux annonçant l’arrivée d’un single intitulé ‘Payez votre chemin dans la douleur».

L’artiste (dont le vrai nom est Annie Clarke), il aurait déjà parlé de ce que ses fans pouvaient attendre de son nouveau matériel au cours de la semaine écoulée. A cette occasion, il partage une vidéo dans laquelle on peut le voir courir à travers un immeuble délabré tout en courant pour répondre à un vieux téléphone.

Au moment de pouvoir assister à l’appel, une voix grave répond calmement: «Bonjour Annie». À la fin de la vidéo, un numéro de téléphone apparaît avec la fin «DADDY», qui contient les instructions «Appeler maintenant». Si l’un des fans appelle le téléphone, la voix de Clark se fait entendre en disant «Bonjour», tandis que la voix de la vidéo décrit son retour à la musique comme s’il s’agissait d’une bande-annonce de film.

«Elle est de retour dans un nouveau rôle comme ils n’en ont jamais vu auparavant. Présentation du nouveau single ‘Payez votre chemin dans la douleur». Personne ne s’y attendait, personne n’y croyait et personne ne pouvait l’arrêter « , dit la voix, qui termine le message en disant »La maison de papa»(Papa est à la maison). Cela a été choisi comme le titre de cet album par ses fans.

Malgré l’engouement suscité par ses fans, la date de sortie de ce nouveau single n’a pas encore été fixée. Selon la chanteuse, ce nouveau matériau comportera un son qu’elle décrit comme «étant dans la partie inférieure de la ville de New York en 1973 ».

Clarke considérez que ‘Masseduction‘(son album précédent) et la tournée de celui-ci était un travail complètement strict concernant le type de vêtements qu’il portait et le style musical mis en œuvre, qu’il considérait comme « anguleux et rigide », donc il chercherait son prochain travail plus fluide et détendu. Il n’y a pas encore de date de sortie pour ce nouvel album.