SSD lent ? Vous pouvez le faire contre lui dans Windows 11 et 10

Si le SSD est lent ou si Windows démarre lentement, il peut y avoir plusieurs raisons. Nous vous dirons ce que cela pourrait être et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Il existe peu de mises à niveau matérielles aussi visibles sur un ordinateur que le passage d’un disque dur magnétique à un SSD. Depuis plusieurs années, le stockage NVMe est même le successeur du SSD.

Mais les SSD ne sont pas non plus exempts de problèmes. Plusieurs causes peuvent entraîner un fonctionnement plus lent d’un SSD qu’il ne le devrait. Nous vous expliquerons pourquoi cela pourrait être le cas et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Vérifiez la vitesse du SSD

Vous pouvez vérifier relativement facilement par vous-même à quelle vitesse votre SSD lit et écrit des données. Il est préférable d’utiliser le programme CrystalDiskMark, que vous pouvez télécharger gratuitement à partir de divers sites Web.

CrystalDiskMark vous montre la vitesse de lecture et d’écriture d’un disque dur sélectionné sur votre ordinateur en Mo/s en simulant l’accès aux données et les commandes d’écriture. Selon vos besoins, le programme exécute une séquence de processus de lecture et d’écriture, les performances du SSD diminuant à chaque passage. Ceci est lié au développement de chaleur qui se produit inévitablement lorsque le support de données est utilisé de manière intensive.





CrystalDiscMark vérifie les performances de vos disques.



CrystalDiscMark vérifie les performances de vos disques.



La première valeur dans chaque cas est particulièrement importante. Cela devrait être à peu près le niveau spécifié par le fabricant. Dans notre exemple, nous avons testé un SSD NVMe avec une vitesse de lecture maximale de 3 600 Mo/s et une vitesse de lecture maximale de 2 000 Mo/s. Les valeurs atteintes se trouvent dans la fenêtre cible ou même au-dessus, ce qui indique clairement que le SSD fonctionne à la vitesse prévue.

Tous les SSD ne sont pas identiques Tous les SSD ne sont pas créés égaux. Par exemple, il existe des différences significatives de vitesse entre les anciens SSD SATA-3 et les nouveaux SSD NVMe, qui se trouvent directement sur la carte mère d’un ordinateur via un emplacement M.2. Il est préférable de connaître la vitesse réelle de votre SSD avant le test afin de pouvoir ensuite classer correctement le résultat.

Si le SSD est réellement trop lent, vous devez vérifier les paramètres suivants et les corriger si nécessaire.

SSD lent en raison d’un bug dans Windows 11

Plusieurs utilisateurs de Windows 11 se sont plaints au cours des dernières semaines des SSD plus lents depuis la mise à jour. Apparemment, il existe toujours un bogue dans le système d’exploitation (en décembre 2021) qui peut affecter les performances des disques durs. Cependant, on ne sait pas encore quand cela sera corrigé. Cependant, le bug n’affecte pas tous les utilisateurs de Windows 11, mais apparemment seulement une petite partie.

1. Créez autant d’espace libre que possible

Un SSD devient plus lent à mesure qu’il est écrit dessus. Si le support de données n’est qu’à moitié plein, il fonctionnera plus rapidement que si les cellules de mémoire sont entièrement occupées.

La solution la plus simple à ce problème consiste à supprimer les données inutiles. Vous pouvez également désactiver le mode veille de Windows. Cela garantit qu’autant de données que possible des applications en cours sont temporairement stockées afin qu’elles soient à nouveau immédiatement disponibles lorsqu’il y a un regain d’activité.

Vous pouvez désactiver l’état de veille sous « Paramètres> Système> Énergie> Écran et mode d’économie d’énergieAttention toutefois, le PC consommera alors plus d’énergie en veille car il ne pourra plus passer en mode veille s’il est inactif plus longtemps.

2. Activez la fonction TRIM pour un SSD plus rapide

Avec les disques durs normaux, les données qui vont ensemble doivent être stockées dans les régions voisines du disque dur pour un accès le plus rapide possible. C’est pourquoi Windows est programmé pour trier certains fichiers en continu en arrière-plan.

Pour un SSD, cependant, l’emplacement de stockage des fichiers individuels sur le disque dur n’a pas d’importance. Le tri automatique est donc plus une gêne et des coûts de performance. Vous pouvez le désactiver avec la commande TRIM.





La commande TRIM arrête le tri inutile des données SSD.



La commande TRIM arrête le tri inutile des données SSD.



Ouvrez le champ de recherche Windows et tapez « invite de commande » un. Faites un clic droit sur le résultat de la recherche et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur« . Copier la commande requête de comportement fsutil DisableDeleteNotify dans le champ de saisie et validez avec la touche Entrée. Si à la suite du processus démarré un « 0 » apparaît, TRIM est déjà activé. Si, toutefois, un « 1« il faut donc activer TRIM en tapant la commande jeu de comportement fsutil DisableDeleteNotify 0 Copiez dans le champ de commande et confirmez avec Entrée. Ensuite, TRIM doit être activé.

3. Optimisez le lecteur SSD

Une étape qui peut aider à augmenter la vitesse du SSD consiste à « optimiser » le lecteur. Rien d’autre ne se passe ici qu’une commande TRIM est immédiatement envoyée au SSD, ce qui peut améliorer les performances.





Avec le programme, vous pouvez optimiser votre SSD.



Avec le programme, vous pouvez optimiser votre SSD.



Ouvrez la recherche Windows et entrez « Défragmenter et optimiser les disques » un. Ouvrez le programme. Recherchez le SSD, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton « Optimiser« .

4. Vérifiez et activez le mode AHCI

Ce point est pertinent si votre SSD est connecté à la carte mère via un port SATA. Le soi-disant AHCI (Advanced Host Controller Interface) garantit que la carte mère peut communiquer plus rapidement avec les périphériques SATA connectés. Vous devez d’abord vérifier si le mode AHCI est déjà actif.

Faites un clic droit sur l’icône Windows et ouvrez le gestionnaire de périphériques. Si vous voyez une entrée dans la liste des appareils qui contient l’abréviation AHCI, le mode est actif. L’entrée est souvent dans le menu « Contrôleur IDE ATA / ATAPI ».





Si le contrôleur AHCI apparaît dans le gestionnaire de périphériques, tout va bien.



Image : © Microsoft / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Si l’entrée n’apparaît pas, vous devez activer le mode AHCI manuellement.

Ouvrez l’éditeur de registre en entrant la commande « regedit« tapez. Suivez le chemin du fichier « HKEY_LOKAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Services storahci « . Modifier le Entrées « ErrorControl » et « Start » et définissez les valeurs respectives sur « 0« .

Ensuite, vous devez redémarrer le PC et basculer directement dans le BIOS avant de démarrer Windows en appuyant sur la touche immédiatement après le redémarrage Dist pousser. La manière dont l’AHCI est activé exactement dans le BIOS de l’ordinateur varie d’un fabricant à l’autre. Il est préférable de consulter les instructions de votre carte mère ou de contacter le fabricant.

5. Mettez à jour les pilotes du SSD

Comme chaque composant, le SSD de votre ordinateur fonctionne également avec son propre pilote. Il doit être ajusté de temps en temps, par exemple en cas de modifications fondamentales du système d’exploitation ou d’autres composants matériels centraux.

Il se peut donc que la lenteur de votre SSD soit due à un pilote obsolète. Vous devez donc vérifier si le pilote que vous utilisez est toujours à jour.

Cliquez avec le bouton droit sur l’icône Windows et ouvrez le Gestionnaire de périphériques. Sélectionnez le dossier « Drives » puis votre disque dur SSD par un double clic. Cliquez sur l’onglet « Pilote » puis sur « Mettre à jour le pilote ». Sélectionnez l’option « Rechercher automatiquement les pilotes » et la base de données Windows sera recherchée pour les nouveaux pilotes.





Recherchez le SSD dans le Gestionnaire de périphériques et sélectionnez-le.



Recherchez le SSD dans le Gestionnaire de périphériques et sélectionnez-le.



Cependant, il est également possible qu’il y ait un nouveau pilote pour le SSD qui ne soit pas encore répertorié dans la base de données Windows. Si vous connaissez le fabricant et le modèle de votre SSD, vous pouvez également rechercher un nouveau pilote sur le site Web du fabricant, le télécharger et l’installer si nécessaire. Cependant, vérifiez si le pilote est compatible avec votre système.

6. Vérifiez si le SSD est suffisamment refroidi

Les SSD NVMe en particulier ont tendance à devenir très chauds sous des charges élevées. Le développement de la chaleur a un impact direct sur les performances. Cela peut très rapidement conduire à un throttling du SSD, en particulier dans les systèmes PC dans lesquels il y a généralement un mauvais débit d’air et donc un niveau de chaleur de base élevé.







Une option pour contrer cela est des boucliers thermiques spéciaux pour le SSD NVMe. De nombreuses cartes mères modernes les ont déjà à bord. Vérifiez si votre carte mère dispose d’un bouclier thermique que vous pouvez installer sur le SSD. Alternativement, vous pouvez moderniser un dissipateur de chaleur approprié.

7. Changez la connexion SATA ou échangez le câble

S’il s’agit d’un SSD connecté à la carte mère via un port SATA, vous pouvez également essayer de le connecter à un autre poste ou d’échanger le câble SATA. En théorie, une connexion défectueuse ou un câble défectueux peut également affecter les performances.

Cependant, vous devez savoir que vous devez ouvrir le PC et bricoler les composants. En cas de doute, renseignez-vous à l’avance sur les connexions SATA de votre carte mère et sur le câble que vous pouvez utiliser comme alternative.

Autres causes

Un SSD lent peut aussi avoir d’autres causes. Si vous pouvez exclure des paramètres incorrects et que le SSD fonctionne toujours trop lentement, il peut y avoir un défaut sur le disque dur ou sur la carte mère, par exemple. Dans un tel cas, il est préférable de contacter le fabricant du SSD ou de l’ordinateur.

