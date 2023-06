Squid Game: The Challenge Teaser Trailer donne vie aux jeux brutaux sur Netflix

BAD LUCK GAMES Coup de Feu - Jeu de société - Jeu de Cartes Gourmand et Familial - Made in France - Dès 8 Ans

👨‍🍳 BUT DU JEU : Le but de Coup de Feu est de préparer les recettes plus vite que vos adversaires grâce à des combinaisons de cartes placées devant vous. À chaque recette terminée, une autre prend sa place et la partie continue ! 🌶 STRATEGIE ET COUPS BAS : Affrontez vos amis dans des parties qui ne manquent pas de piment. Utilisez les cartes spéciales au bon moment pour contrer, voler ou empoisonner (les plats de) vos adversaires. 🔟 DE 2 À 10 JOUEURS : En mode solo ou bien en mode duo, défiez vos amis et tentez de remporter le titre de meilleur cuisinier. ⏰ TEMPS DE JEU : De 20 à 40 minutes selon le mode de jeu choisi. Les parties s’enchaînent rapidement et facilement. 👨‍👩‍👧‍👦 FAMILIAL : Simples et accessibles à tous (à partir de 8 ans), les règles de Coup de Feu s'assimilent rapidement et permettent de jouer en famille. 🌱 MATERIAUX : Papier et carton recyclés, garantis PEFC. Et sans plastique ! 🇫🇷 FABRIQUE EN FRANCE : Nos jeux sont conçus, fabriqués, assemblés et stockés en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous limitons autant que possible notre impact environnemental. 🏢 BAD LUCK GAMES : Notre entreprise est française et située en plein de coeur de Lyon.