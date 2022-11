Squid Game Star dit que le succès de la série est le triste reflet de la vraie vie

Le succès de Jeu de calmar a pris le monde par surprise, la série sud-coréenne alors obscure devenant le plus grand succès de Netflix. Bien que cela ait immédiatement mis en branle les plans de la saison 2 et stimulé l’industrie coréenne du cinéma et de la télévision, une personne qui ne se réjouit pas complètement du succès de la série est l’acteur Lee Jung-jae, qui est devenu le premier Asiatique à remporter un Emmy en tant qu’acteur principal exceptionnel dans un drame pour son rôle de Seong Gi-hun alias Player 456. Bien qu’il soit fier d’avoir fait partie d’un spectacle aussi important, la façon dont le sujet a séduit à et touché une corde sensible avec tant de gens a terni une partie de l’éclat de la réalisation. Il a expliqué à The Guardian :

« J’en suis content, bien sûr, mais c’est doux-amer. Oui, c’est formidable que le public consomme du contenu coréen dans le monde entier. Et ils l’apprécient. Mais si vous pensez aux thèmes de Squid Game – jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour accumuler de la richesse personnelle ; jusqu’où les gens sont obligés d’aller – le fait que cela ait trouvé un écho auprès de tant de personnes dans le monde est inquiétant. Vous avez l’impression que c’est la réalité pour tant de gens dans le monde. Et cela me rend extrêmement triste. Et nous avons dû exprimer les expériences de ces personnages poussés à ces extrêmes. Faire ça? C’était terrible. Plus le décor du jeu était beau, et plus il semblait enfantin et amusant, plus c’était horrible pour les personnages, et donc pour nous en tant qu’acteurs. Je pense à ce qui s’est passé dans cette émission. Il est impossible de ne pas le faire. Et ça m’a fait penser à ce que je ne fais pas. Beaucoup d’entre nous vivent dans l’inconscience. Cela m’a fait repenser ma façon de voir le monde. Ça ne pouvait pas non.





Quand est-ce que Jeu de calmar La saison 2 sortira-t-elle ?

Actuellement, il n’y a pas de date fixée pour la deuxième saison de Jeu de calmar venant à Netflix, et peu de temps après la popularité soudaine du drame brutal, le créateur Hwang Dong-hyuk a clairement indiqué qu’il n’était pas pressé de travailler sur une deuxième saison. Il a dit à l’époque :

« Bien sûr, il y a des discussions. C’est inévitable parce que c’est un tel succès. J’y réfléchis. J’ai une image de très haut niveau en tête, mais je ne vais pas y travailler tout de suite. Il y a un film que je Je veux vraiment faire. Je réfléchis à ce que je dois faire en premier. Je vais parler à Netflix.

Alors que l’annonce officielle de Jeu de calmar la saison 2 n’est arrivée qu’au début de cette année, Hwang semble n’avoir commencé à penser au scénario que récemment, bien qu’il ait taquiné certains de ce que les fans peuvent attendre du personnage de Lee dans la nouvelle saison, y compris son besoin de vengeance. Hwang a déclaré à Deadline :