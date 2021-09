Squid Game sera la série internationale la plus regardée de Netflix, selon le PDG

NETFLIX

Ted Sarandos a confirmé que ce phénomène viral est en tête des classements dans tous les pays du monde. Quelles sont les séries qu’Ojingeo Geim pourrait surpasser en heures de visionnage ?

Séries © NetflixThe Squid Game pourrait être la série la plus regardée de Netflix

Que s’est-il passé ce mois-ci en Netflix c’était vraiment impensable. C’est que deux chars sont sortis que les utilisateurs de la plateforme de streaming adorent : Le vol d’argent et Éducation sexuelle. Cependant, une nouvelle fiction est arrivée pour détrôner les deux et mener la première position des productions les plus regardées. Il s’agit de Le jeu du calmar, la série dans le monde entier qui s’annonce déjà comme l’un des records du service d’abonnement.

Sorti il ​​y a à peine dix jours, le célèbre « bouche à bouche« Positionné Ojingeo Geim -son nom d’origine- comme l’un des joyaux de l’année. « Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à participer à des jeux pour enfants. À l’intérieur attend un prix irrésistible avec un risque mortel« Dit le synopsis de la fiction sud-coréenne créé par Hwang Dong-hyuk et mettant en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Wi Ha-jun.

De cette façon, ils ont convaincu des milliers de personnes de regarder leur série. Et les chiffres le prouvent : Ted Sarandos, PDG de Netflix, a confirmé que ce phénomène viral est en tête du classement dans presque tous les pays du monde. Pour le moment, le géant du streaming n’a pas donné de chiffres officiels, car ils attendent généralement le premier mois après la première et la production a été lancée le 17 septembre. Cependant, on sait que c’est la première fois qu’une série coréenne atteint le première place aux États-Unis.

En sa présence à Code Conference, l’événement Vox Media, l’exécutif a nommé le classement des séries selon le nombre d’heures vues sur la plateforme. Tout d’abord, il y a la première saison de Bridgerton, avec 625 millions d’heures, tandis qu’à la deuxième place se trouve la quatrième saison de Le vol d’argent avec 619 millions. Dans la liste, ils suivent un tiers des Des choses étranges (582 millions) et Le sorceleur (541 millions).

Beaucoup de séries ont été vues plus d’une fois par les mêmes utilisateurs qui sont devenus de vrais fans. Par exemple, à la cinquième et sixième place suivent les deuxième et première saisons de 13 raisons pour lesquelles respectivement. La liste des 10 meilleurs le complète Tu, Choses étranges 2, La maison de papier 3 et Ginny et Géorgie. Sans chiffres encore publiquement confirmés, tout indiquerait que Le jeu du calmar C’est l’un des bombardements de l’année et il surpassera toutes les productions nommées dans la liste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂