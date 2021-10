Squid Game Season 2 peut aller dans une direction très différente, taquine le créateur

Le drame de survie sud-coréen de Netflix, Jeu de calmar, a pris le monde d’assaut, et alors que beaucoup sont encore sous le choc de la brutalité impitoyable que le jeu titulaire a laissée dans son sillage, le créateur Hwang Dong-hyuk a maintenant révélé des idées potentielles pour une deuxième saison. Être averti, SPOILERS à suivre, alors si vous n’avez pas encore vu la série, eh bien, qu’avez-vous fait exactement de vous-même ? Tandis que Jeu de calmar fonctionnerait parfaitement comme une série unique, la popularité de l’émission incitera Netflix à poursuivre la franchise, et Dong-hyuk a révélé que la saison 2 pourrait s’éloigner des concurrents et se concentrer plutôt sur l’un des plus mystérieux de la série. personnages : Le Front Man.

« Pendant que j’écrivais la première saison, j’ai pensé aux histoires qui pourraient être dans la deuxième saison si je devais en faire une – l’une serait l’histoire du Frontman. »

Interprété par I Saw the Devil et la star de Terminator Genisys Lee Byung-hun, The Front Man commence la série derrière un masque noir menaçant, avant que son identité ne soit lentement révélée. Retirant son masque vers la fin de l’émission, The Front Man se révèle n’être autre que Hwang In-ho, le frère disparu du policier Hwang Jun-ho et ancien vainqueur de Squid Game. Comment In-ho est devenu The Front Man après être sorti victorieux d’un match précédent, laissant inévitablement de nombreux corps derrière lui, n’est qu’un des mystères laissés à la fin de la saison 1, et explorer cela plus loin serait certainement un moyen intéressant saison 2.

Bien sûr, l’un des éléments les plus stimulants de ce phénomène Netflix est son analyse satirique et extrêmement critique du capitalisme, la série utilisant des tropes familiers et une violence sanglante pour démontrer les situations impossibles que la pauvreté et le dénuement peuvent créer au sein de ce truqué. système économique. En plus de se concentrer sur l’histoire qui a créé The Front Man, Hwang Dong-hyuk a révélé que Jeu de calmar la saison 2 continuerait ce commentaire social, mais pourrait déplacer son regard vers la police.

« Je pense que le problème avec les policiers n’est pas seulement un problème en Corée. Je vois dans les nouvelles mondiales que la police peut être très en retard pour agir – il y a plus de victimes ou une situation empire parce qu’ils n’agissent pas assez vite. C’était un problème que je voulais soulever. Peut-être que dans la saison deux, je pourrai en parler davantage. «

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Jeu de calmar se concentre sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à une série de jeux pour enfants aux conséquences mortelles, dans l’espoir de remporter un prix de 45,6 milliards de won. Avec Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi et Kim Joo-ryoung, Jeu de calmar a été un succès retentissant auprès du public, recevant des critiques extrêmement positives et devenant rapidement l’une des émissions les plus regardées de Netflix sur plusieurs marchés régionaux.

Grâce à tant d’éloges, Jeu de calmar la saison 2 est sûrement inévitable, alors que pensez-vous de l’idée de Hwang Dong-hyuk de mettre The Front Man sur le devant de la scène? Cela nous vient avec l’aimable autorisation du Times.

