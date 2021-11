Squid Game Season 2 arrive sur Netflix, Gi-Hun reviendra

Le thriller mystérieux de Netflix Jeu de calmar a pris d’assaut le monde entier l’année dernière, devenant le numéro un de Netflix dans 90 pays et ce n’est pas fini. Les neuf épisodes de la première saison ont été dévorés, incitant les masses à avoir des nouvelles sur une deuxième saison. La réponse immédiate du créateur, Hwang Dong-hyuk, était peut-être lasse, car la série était extrêmement éprouvante par rapport à la réalisation d’un film. Il y eut un gémissement collectif. Mais, bravo ! Il a été convaincu !

« Il y a donc eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison », a déclaré le Jeu de calmar a déclaré le créateur en s’adressant à l’Associated Press. « Alors j’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ! Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement en train de planifier. Mais je pense qu’il est trop tôt pour le dire quand et comment ça va se passer. Alors je te promets ceci… Gi-hun reviendra, il fera quelque chose pour le monde.

Crise évitée! Lorsqu’il a été initialement approché d’une deuxième saison, il semblait que Hwang Dong-hyuk était sur la clôture. « Au début, je buvais une demi-bouteille de soju (alcool coréen) pour faire couler le jus créatif. Je ne peux plus faire ça », a-t-il déclaré. « L’écriture (Jeu de calmar) était plus difficile que la normale pour moi car c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes. Ensuite, j’ai consulté verbalement des amis et j’ai trouvé des pistes d’amélioration grâce à mon propre argumentaire et à leurs réponses. »

Puis le coup dur, « Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés », a-t-il déclaré.

Si vous avez vécu sous un tas de pierres avec des bouchons d’oreille en place en tout temps, Jeu de calmar est décrit par Netflix comme : « Des centaines de joueurs à court d’argent acceptent une étrange invitation à participer à des jeux pour enfants. À l’intérieur, un prix tentant vous attend – avec des enjeux mortels. » Bien que cette description le résume, pour les téléspectateurs, c’était tellement plus ! Si vous n’avez pas poussé le jeu à au moins regarder le premier épisode, vous êtes l’un des rares. Jeu de calmar bat des records d’audience à travers le monde.

Hwang Dong-hyuk (La forteresse) a écrit et réalisé les neuf épisodes, tandis que la distribution met en vedette Lee Jung-jae (Chef d’équipe), Parc Hae-soo (Yungnyong-i Nareusya), Yeong-su Oh (La Grande Reine Seondeok), Wi Ha-Joon (Le plus grand divorce), mannequin Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae (Votre honneur), Anupam Tripathi et Joo-ryeong Kim.

Nous attendons peut-être Choses étranges- style, comme il semble que Hwang Dong-hyuk met tout son cœur dans tout ce qu’il fait. Le monde entier attend et sera à l’écoute. Pas de pression ! Jeu de calmar la saison 1 est disponible dès maintenant sur Netflix. Cette nouvelle provient de Yahoo.

Sujets : Jeu de calmar, Netflix