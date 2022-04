Squid Game – saison 2: le réalisateur de la série Netflix a confirmé quels personnages reviendront dans la nouvelle saison

Dans l’histoire de Netflix de nombreuses séries ont connu un succès retentissant, mais il ne fait aucun doute que l’une des préférées reste Squid Game. Originaire de Corée du Sud, elle est arrivée sur la plateforme l’année dernière, captivant des milliers de personnes à travers le monde. Avec une seule saison de neuf épisodes, l’histoire qui portait sur les difficultés économiques rencontrées par plusieurs citoyens coréens, a fait tellement sensation que la plateforme n’a pas hésité à le renouveler.

Oui! Bien que cela paraisse peu probable, compte tenu de la conclusion de la première saison de Squid Game la série reviendra au géant du streaming. On ignore encore quand ou si le tournage a déjà commencé, mais une chose est certaine : Hwang Dong-hyuk, son créateur, y travaille déjà. C’est parce que le réalisateur vient de confirmer que deux des personnages les plus importants des premiers épisodes reviendront à la prochaine saison.

Hwang et l’acteur Park Hae-soo, qui a joué Cho Sang-woo dans la série, ont déjà rencontré le rédacteur en chef de la télévision Peter White pour parler de ce que sera la nouvelle saison. Et, apparemment, lors dudit événement, le réalisateur a confirmé que le protagoniste, Gi-hun et son antagoniste reviendront. Leur retour n’est pas tout à fait surprenant puisqu’ils étaient les deux seuls à avoir survécu aux événements.

Quant à Gi-hun, à la fin de Squid Game, le 1er janvier, il a décidé de se rendre aux États-Unis pour voir sa fille, mais il est ensuite revenu pour mettre fin à ces jeux brutaux qui se produisent une fois par an. D’autre part, l’antagoniste, qui est joué par l’acteur Lee Byung-hun et a dirigé l’organisation des jeux en regardant les gens mourir pour 45 milliards de wons, sera également de retour.

De son côté, Hwang Dong-hyuk a expliqué que «pour ce projet et les projets futurs, il est impossible de ne pas tenir compte de la polarisation des politiques, des différences culturelles et des difficultés. Et, tant que cela continuera à se produire, je serai obligé d’observer et de critiquer ce type de sujet dans les projets futurs.”. Il a donc précisé que ce qui s’annonce pour le prochain volet de la série qu’il prépare depuis dix ans et ça devrait être intense.



