Squid Game Saison 2 : date de sortie, distribution et quelle pourrait être l’intrigue ?

in

Le jeu a été annoncé par les producteurs. Hwang Dong-hyuk est le producteur de Squid, un drame sud-coréen diffusé sur Netflix. La première saison comportait neuf épisodes. Cette série coréenne compte environ 456 joueurs. La progression de la série montre que les joueurs sont tous en grande difficulté financière.

Le prix du jeu est de 45 600 milliards de dollars. Hwang n’a pas réussi à convaincre la société de production d’investir dans la série, même si elle a été écrite en 2009. La saison 1 de Squid Game s’est exceptionnellement bien déroulée. Les fans de dramas sud-coréens sont tellement accros qu’ils ne peuvent résister à sa deuxième saison.

Date de sortie

Il était clair que le spectacle serait renouvelé. L’émission télévisée sud-coréenne a conquis de nombreux cœurs et fait de nombreux fans lors de sa saison 1. C’est désormais officiel que Netflix a décidé d’annuler la saison 2 de Squid Game.

Jeter

La saison 1 se terminait et la plupart des acteurs étaient morts. Hwang Jun-ho et Seong Gi-hun ont été laissés pour compte. Nous savons que la saison 2 de Squid Game aura une nouvelle distribution, mais les téléspectateurs peuvent toujours s’attendre à ce que Lee Jung Jae, Wi Ha-Joon, Lee Byung-Hun et Gong Yoo reviennent pour sa deuxième saison.

Quel pourrait être le complot?

Dong-hyuk fournit un spoiler pour la saison 2 de Squid Game. Il a dit que c’était une promesse que Gi-hun serait de retour et qu’il ferait du bien au monde.

La saison 2 de Squid Game est-elle basée sur la vraie vie ?

Parce que la série a si bien fonctionné, les téléspectateurs étaient si intrigués qu’ils voulaient savoir si elle existait. Bien que Squid Game ne soit pas réel, Dong-Hyuk a bien dépeint des chagrins de la vie réelle comme la pauvreté.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂