Squid Game rencontre son match FMV à Bloodshore, le mois prochain

Malgré le fait Messe de minuit est assis là, Jeu de calmar est la seule émission Netflix dont on parlera volontiers pour le moment (sérieusement, regardez Messe de minuit). La série télévisée coréenne a pris d’assaut le service de streaming, et Wales Interactive est parfaitement synchronisé avec l’émission avec une approche quelque peu similaire du concept populaire. Le titre FMV Bloodshore sortira sur PlayStation 4 le 3 novembre 2021, et il ressemble à Jeu de calmar se rencontre Les jeux de la faim dans un décor de Battle Royale.

« Les joueurs doivent s’affronter dans une bataille royale dystopique se déroulant sur une île mystérieuse; où les influenceurs, les condamnés à mort et les célébrités défaillantes se disputent un prix en argent qui change la vie et toute l’attention qu’ils pourraient souhaiter. » Nous ne plaisantions pas quand nous avons dit que c’est Jeu de calmar se rencontre Les jeux de la faim si cette description est quelque chose à passer.

Composée de huit heures de séquences – ce que Wales Interactive prétend être le plus pour tous ses jeux – la nouvelle bande-annonce ci-dessus montre comment vos décisions affecteront l’histoire et auront un impact sur la fin. Même vos relations avec différents personnages sont suivies. Donc, si vous cherchez plus de jeu de calmar, c’est parti. Bloodshore est sorti dans moins d’un mois, et si les précédents joints de Wales Interactive sont quelque chose à faire, ce sera probablement un moment amusant.